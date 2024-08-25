Exmánager de Jessi Uribe se defiende tras acusaciones del cantante y anuncia medidas legales

Jessi Uribe estuvo de gira promocional en México y además de visibilizar su trabajo, concedió una entrevista sobre sus inicios, su carrera y sus planes al popular pódcast mexicano de Jessie Cervantes.

El material terminó siendo viralizado en redes sociales y muy comentado en Colombia, debido a que Uribe se refirió a una dura etapa de su vida profesional, donde explicó que no veía los frutos económicos de su carrera por la manera en que funcionaba su acuerdo con su exrepresentante.

Aunque Uribe no mencionó ningún nombre, fue evidente que se refería a Rafael Mejía, un mánager reconocido entre los artistas colombianos.

Dentro de las declaraciones del cantante santandereano, indicó que él había sido un ingenuo al confiar en una sola persona muchos roles y tareas y con esta persona habría trabajado por cerca 10 años. Dijo que su entonces mánager se quedaba con el 50% de las ganancias y el otro 50% era para la distribuidora: “Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”.

Aseguró que “Poco a poco me fui dando cuenta” de la situación porque pensaba que su acuerdo era normal.

Jessi Uribe tildó de ‘descarado’ a su ex mánager

Uribe manifestó la tristeza que sentía al dar incluso sus canciones a su mánager para el registro como autor. “Lo que escribo son historias reales, yo lo viví, ha canciones mías que me duela ver que aparezca de compositor... Se lo dije en la cara: ‘esta canción se la escribí a mi esposa, ¿le parece justo que usted salga de compositor?’... me dice: ‘es que compositor no es solo el que escribe’... Descarado, es que es descarado”, fueron parte de las declaraciones de Jessi que también indicó que su manager le hacía sentir que como representante le hizo creer que debía ganar más.

En otro aparte mencionó: “Yo aparte le pagaba de los shows el 50%, él invertía pero yo le pagaba de show y de regalías... A parte se metía en las canciones como compositor…A mí me grabó Cristian Nodal, Pipe Bueno, Paola Jara y no me he tomado un café de regalías, llevo un año sin recibir regalias. Le dije ‘registre’, como era mi manager, mi compadre y todo eso me confié…"

En el contenido también aconsejó a los nuevos talentos no dejar en manos de un tercero su patrimonio musical porque era la herencia de sus hijos. Uribe mencionó que solo hasta hace poco está viendo los frutos económicos de su trabajo. “A todo el que me pregunta le digo ‘no hagan eso, no entreguen su herencia y la herencia de sus hijos a otro…'"

Uribe también dijo que el asunto estaba en manos legales.

Rafael Mejía rechazó señalamientos de Jessi Uribe, pero aceptó algunas situaciones

Por su parte, el ex mánager de Jessi, Rafael Mejía emitió un comunicado donde rechazaba los señalamiento de su ex representado y adicionalmente habló con Caracol Radio sobre el tema.

Mencionó que en efecto, es co-autor de algunas de los temas de Uribe porque era parte del acuerdo que tenían y que está escrito y que su nombre solo aparece en las canciones donde él contribuyó buscando darle a dichas creaciones “un esquema un poco más comercial”, pero no “estoy estoy involucrado en todas las canciones”, puntualizó.

Se refirió a ‘Dulce pecado’ e indicó que él curó la canción, al igual que ‘El último no’, donde reestructuró la primera estrofa, afirmando que él hizo parte de esos procesos creativos.

También confirmó que lo acordado en porcentajes fue 50/50 en los inicios del artista, pero eso se ajustó por petición del artista y él accedió: “obvio suena escandaloso, pero dentro de esa participación se entiende que hay unos montos que son de inversión y de recupero esto, él no hace mención en la entrevista que él no invierte un solo peso...todo el pago eran asumidos por nosotros, en esa proporción”.

Dijo que cuando Jessi tuvo éxito, los porcentajes cambiaron y él como manager accedió. El exmánager explicó que el fin de su relación laboral nunca fue por los porcentajes planteados, pues él aceptó siempre las exigencias del artista, teniendo en cuenta el vinculo que tenían más allá de lo laboral y fueron grandes amigos.

Atribuyó la ruptura a principalmente a la influencia de terceros, más que a lo económico.

“No soy un aparecido”, Rafaael Mejía, ex mánager de Jessi Uribe

Mejía anticipó que su equipo legal y el de artista se encuentra en un proceso legal: “yo no soy un aparecido yo fui un funcionario de una compañía durante 19 años no he trabajado en nada diferente a la música […] vamos a hacer todo lo que corresponda de manera legal para detener esto y que se remita simplemente la verdad es que la verdad es la verdad y existen documentos y pruebas”.

Mejía, quien ha trabajado con talentos como Iván Villazón, Jorge Celedón, Juan Carlos Coronel y actualmente lo hace con la cantante popular Francy, destacó que Jessie fue uno de los primeros que más cobró “hay un antes y un después”, refiriéndose a que fue pionero del movimiento de música popular.

Puntualizó en que todas las cifras las conocía el artista y estuvo de acuerdo siempre: “Todo era concertado con él porque éramos socios, fueron ocho años”.

Se mostró en desacuerdo en las declaraciones ya que por ocho años no dijo que estuviera mal y “ahora esta saliendo a hablar lo que estaba mal…l y no lo hizo en su momento(...) “el no menciona también todo lo que logramos e hicimos fruto de ese esfuerzo y de esa inversión.

