Revelan tráiler de “Toy Story 5″: así será el regreso de los juguetes de Pixar

En esta ocasión, según el anticipo compartido no solo se trata de una historia entretenida dirigida a la familia, sino que pone sobre la mesa uno de los temas más discutidos en los últimos años relacionado con la manera en que la tecnología remplaza lo análogo.

Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla contra Lilypad

El tráiler de ‘Toy Story 5′ muestra a una pequeña llamada Bonnie, que recibe una tableta denominada Lilypad de regalo y casi que de inmediato la hace su juguete favorito, dejando de lado a los protagonistas de la famosa saga.

La tarea de hacer feliz a un niño está en peligro en Toy Story 5, hay un antagonista claro: la tecnología. El reencuentro también es protagonista en la nueva historia, pues Woody y Buzz Lightyear vuelven a trabajar juntos.

La situación no solo se vive en casa de Bonnie, los juguetes hacen una inspección y descubren que son miles los juguetes abandonados por niños que ahora prefieren la tecnología. La sentencia de Toy Story 5 es clara: los juguetes son para jugar y divierten, la tecnología sirve para todo

Para quienes no recuerdan del todo las ediciones anteriores de Toy Story, Bonnie es la pequeña a la que Andy le regala sus juguetes cuando se va a la universidad. Andy no quiere que sus Woody, Buzz Lightyear y el resto de la banda permanezcan en un depósito sino que hagan feliz a otro niño, como él lo fue.

La sinopsis oficial que se ha difundido de la entrega, que parece ser la última es “Los juguetes están de vuelta en ‘Toy Story 5′, de Disney y Pixar, y esta vez se enfrentan los juguetes y la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego”.

