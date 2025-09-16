¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Robert Redford: cinco películas del fallecido actor que puede ver en plataformas

La muerte de Redford trae de vuelta cinco historias inolvidables que demuestran por qué se convirtió en una estrella de Hollywood.

Por Redacción Vea
16 de septiembre de 2025
Venice (Italy), 16/09/2025.- (FILE) - US actor Robert Redford arrives for the premiere of 'Our soul at night' at the 74th annual Venice International Film Festival in Venice, Italy, 01 September 2017 (reissued 16 September 2025). Redford has died at the age of 89 at his home outside Provo, Utah, USA, on 16 September 2025, as reported by his representative. (Cine, Italia, Venecia) EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI
Fotografía por: CLAUDIO ONORATI

Robert Redford, una de las leyendas más queridas de Hollywood, falleció el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años. Actor, director, productor y activista, fue mucho más que un rostro icónico del cine: supo combinar el magnetismo de estrella con una filmografía cargada de títulos memorables.

Dentro de su extensa carrera, cinco películas destacan por el impacto que tuvieron en su vida artística y en la historia del cine. Obras que aún hoy se pueden encontrar en plataformas de streaming y que permiten revivir el legado de un intérprete que marcó generaciones.

‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969)

Este western marcó un antes y un después en su carrera: convirtió a Redford en estrella internacional gracias a su interpretación del Sundance Kid, que junto a Paul Newman cimentó una de las duplas más queridas del cine.

La mezcla de carisma, humor y acción en Butch Cassidy and the Sundance Kid explica por qué se considera a esta como la obra que lo definió ante el gran público. Está disponible en Disney+.

‘The Sting’ (‘El golpe’, 1973)

En este proyecto no solo repitió la química con Newman, sino que le valió su primera nominación al Óscar como actor. La película ganó en la categoría ‘Mejor Película’ y es un referente en el género de los relatos de estafas. Su sofisticación y éxito mundial consolidaron a Robert Redford como una figura central de Hollywood en los setenta.

En Colombia puede verse en Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play Películas (alquiler/compra).

‘All the President’s Men’ (‘Todos los hombres del presidente’, 1976)

En esta cinta no solo brilló en la actuación, encarnando al periodista Bob Woodward, sino también como productor, pues fue él quien impulsó llevar la investigación del Watergate a la pantalla grande.

La película, que se volvió un hito del cine político y demostró, está disponible en HBO Max para sus suscriptores, así como en Amazon Prime Video, Apple TV y Google Play Películas por medio de alquiler/compra.

‘Out of Africa’ (‘Memorias de África’, 1985)

La épica historia romántica junto a Meryl Streep le permitió mostrar otra faceta de Robert Redford: la del galán maduro que conectaba con el público en dramas de gran escala.

Memorias de África ganó siete premios Óscar y confirmó que Redford podía sostener películas de enorme ambición y sensibilidad emocional. Para verla en Colombia puede alquilarla o comprarla en Amazon Prime Video y Google Play Películas.

‘All Is Lost’ (2013)

Elegida por la crítica como una de las actuaciones más arriesgadas de Robert Redford, este drama de supervivencia en altamar lo expone casi sin diálogos durante dos horas.

La entrega física y emocional del norteamericano fue aplaudida en todo el mundo y lo posicionó como un actor capaz de reinventarse incluso en la última etapa de su carrera. Disponible en Amazon Prime Video.

