Ryan Murphy, creador de La historia de los Menéndez, anticipa cuándo serán libres

Desde que el pasado 19 de septiembre se estrenó ‘Monstruos, la historia de Lyle y Erik Menéndez’, el caso de los famosos hermanos que mataron con escopetas a sus padres en su mansión de Beverly Hills, volvió a tomar vigencia. La serie, creada por Ryan Murphy, quien es reconocido por su habilidad para diseñar producciones inspiradas en crímenes reales, como lo hizo con el asesinato del diseñador Gianni Versace o la vida de Jeffrey Dahmer, el asesino en serie, ha sido señalado por los propios hermanos Menéndez de inventar acontecimientos que no ocurrieron y distorsionar sus personalidades .

Murphy no se quedó callado e indicó que la mayor parte de los 9 episodios, que contiene la exitosa serie, versa sobre el abuso que sufrieron los parricidas, pero no podía dejar por fuera el punto de vista de los padres, José y Kitty Menéndez.

Los Menéndez deberían enviarle flores, dice Ryan Murphy

Ryan fue incluso más allá y aseguró que los hermanos, hoy de 56 y 53 años, presos de por vida en una prisión de San Diego, deberían estar agradecidos y “estar enviarle flores” porque su caso ha sido nuevamente relevante, entre otros aspectos, por la contundencia de la serie.

Y es que el pasado jueves 3 de octubre la Fiscalía de Los Ángeles anunció que estudiará la solicitud de los hermanos, para cambiar o anular la sentencia de cadena perpetúa, debido a nuevas pruebas que han surgido y que no fueron tenidas en cuenta hace más de 30 años cuando fueron condenados.

Para Ryan, ‘Monstruos’, protagonizada por Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch y Nicholas Alexander Chávez, ha sido vital en este nuevo logro, y cree incluso que el destino de los parricidas cambiará, y pronosticó su inminente liberación.

Para el productor, la nueva audiencia que el caso tendrá el próximo 29 de noviembre derivará en la libertad de Lyle y Erik, quienes tenían 21 y 18 años cuando mataron a sus padres en 1989. Los Menéndez argumentaron en el juicio que lo hicieron porque José abusaba de ellos sexualmente desde niños y días anteriores al doble crimen, los hermanos se contaron entre sí las violaciones que padecieron, también que confrontaron a José, quien temía que sus hijos lo hablaran con otras personas. Lyle y Erik aseguran que creían que sus padres los matarían primero. En ese orden de ideas, asesinarlos fue una forma de defensa propia, indicaron los condenados.

Según Ryan Murphy, para Navidad los Menéndez serán libres

Retomando las declaraciones de Ryan, este considera que antes de terminar el 2024, Lyle y Erik estarán gozando de la libertad, según lo dicho a Variety.

“Les dimos su momento en el tribunal de la opinión pública. Básicamente, les dimos una plataforma… Creo que pueden salir de la cárcel para Navidad. Lo creo de verdad”.

“Es peligroso, aunque estimulante, abordar cosas que son actuales”, señaló Murphy al tiempo que detalló su interés más en la temática que en los personajes como tal. “Nunca me interesaron los hermanos Menéndez. Lo que me interesaba era el tema de los abusos sexuales. Eso fue siempre lo que me obsesionó. El hecho de que obviamente haya resonado en la gente, y que la gente piense que esos hechos deberían haber sido admisibles en ese segundo juicio, me parece fascinante”.

