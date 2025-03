Sebastián Martínez respondió a críticas por acento costeño en ‘Medusa’ de Netflix

El pasado 5 de marzo, Netflix estrenó Medusa, una serie colombiana protagonizada por Manolo Cardona y Juana Acosta que narra la historia de la familia Hidalgo, de Barranquilla. También cuenta con la participación de otros actores como Carlos Torres, Sebastián Martínez, Mabel Moreno, Diego Trujillo, Adriana Arango, Laura Archbold, entre otros.

¿Qué pasó con ‘Medusa’ de Netflix?

Antes de su estreno, se generó una polémica en redes sociales, porque, supuestamente, el abogado Abelardo de la Espriella evitaría el lanzamiento de la producción: “No voy a permitir que bajo ninguna circunstancia se mancille el nombre y honor, y todo lo que ha hecho una importante familia de esta ciudad en manos de la gente de Netflix”, dijo el experto a través de un video que, al final, resultó siendo una estrategia de marketing para promocionar la serie.

Ahora, tras su estreno, la polémica continúa, pero esta vez por la interpretación del acento costeño por parte del reparto, “el acento costeño de la seria Medusa, me da cringe”, “ya van 30 minutos viendo Medusa en Netflix y todavía no escucho a ningún actor hablando costeño decir ‘¡Hey, ven acá!’”, “como barranquillera, mi opinión sobre MEDUSA: JAMÁS en la vida he escuchado que a alguien le digan Cara e’ ñame”, fueron algunos de los comentarios de los espectadores.

¿Qué dijo Sebastián Martínez?

Debido a la cantidad de comentarios que han recibido los actores por su acento en la producción, Sebastián Martínez se pronunció a través de sus redes sociales: “Hoy ya entendí cómo se utiliza la palabra ‘Mondá’. Entonces, en mi personaje, yo dije: ‘que se coma una ‘Mondá’, no, eso es un sacrilegio en la costa, resulta que se dice es ‘que vaya y coma ‘Mondá’, ¿ves la diferencia? Realmente, si uno se pone a analizar, no hay mucha diferencia, pero hay que respetar, entonces ya saben cómo se utilizan”, dijo por medio de un video.

Asimismo, en la descripción del clip, escribió: “disculpen amigos costeños por mancillar (como dice Abelardo de la Espriella) la palabra Mondá. Hemos entendido la profundidad en la conjugación de una palabra sumamente importante para una región del país. Prometemos nunca comer carimañola, butifarra y arepa de huevo mañana tarde y noche. Y jamás, jamás decirle ‘care e ñame’ a nadie. Ahí vamos aprendiendo. Lo importante es que el mundo entero está diciendo en este momento: esa serie es la ‘Mondá’. Eche, cójanla suave”.

Sus seguidores dejaron sus impresiones a través de los comentarios: “definitivamente la serie más chistosa cara e ñame”, “te lo perdono porque estás bueno, pero esa vaina no la hagas más”, “te disculpamos, mi cielo”, “un rolo, un paisa o cachaco como nos dicen, pueden imitar a un costeño, pero cuando se ha visto un costeño haciendo de paisa o rolo”, “te admiro a ti como actor, así que pienso que está bien que no hayan cogido a todo el elenco costeño, creo que para ustedes debe ser un reto más”.