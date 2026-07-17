Erling Haaland aceptó invitación de Tom Holland, después de ignorarlo: “Un poco tarde”

El insólito desplante fue totalmente involuntario, pues el delantero de la selección de Noruega explicó que fue un caso de desconocimiento sobre quién era Tom Holland y no un rechazo intencional a su persona. En entrevista con el conductor norteamericano Jimmy Fallon, Holland relató la anécdota que se remonta al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en junio de este año, cuando acompañó a su amigo Lewis Hamilton, corredor para Ferrari.

Tom Holland, gran aficionado del fútbol y seguidor del Tottenham Hotspur, vio a Haaland en el evento y decidió enviarle un mensaje directo por Instagram para invitarlo a cenar.

El actor, auténtico fanático del deporte, quería aprovechar la oportunidad para conocer al artillero noruego, hasta el punto de planear: “Le enviaré un mensaje y lo llevaré a cenar”.

Haaland no sabía que Tom Holland era Spider-Man

Holland esperaba una respuesta rápida, pero el mensaje quedó completamente en silencio. Ni una “gracias”, ni una “lo siento, no puedo”, ni nada. En su entrevista, Holland afirmó que su invitación fue ignorada por Haaland: “No hubo ni una respuesta. Ni una excusa. Ni ‘estoy ocupado esta noche jugando fútbol’. Nada. Nada”. Por su parte, Haaland reveló su versión en el programa noruego “A Laget”.

Allí el futbolista dijo haber recibido el mensaje de alguien que le invitaba a cenar, pero que no sabía quién era el remitente. “No veo muchas películas, así que no tengo idea de quién son las personas”, explicó. “Me enviaron un mensaje preguntando si podíamos ir a cenar, pero yo nunca lo había visto, así que ni me molesté en responder. No quería responder a una persona desconocida”.

Solo cuando alguien le dijo que el mensaje provenía de Tom Holland, Haaland reconoció el nombre y comprendió que se trataba de un actor famoso. El jugador se mostró “un poco avergonzado” por el episodio, negando que su silencio hubiera sido un gesto de antipatía.

“Sí, de hecho. Es un poco vergonzoso, para ser completamente honesto”, admitió. “No quería responder a una persona desconocida, pero luego supe que era él”.

Esta anécdota que se convirtió en una broma para Holland que también fue catalogada por el actor como algo necesari: “Te crees que puedes mandar un mensaje, llevarlo a cenar, y ni una respuesta. Ni siquiera una excusa, ni ‘estoy ocupado jugando fútbol’. Nada. Nada. Es exactamente el tipo de humillación que es importante para los actores”.

Posterior a la anécdota le preguntaron al actor si iría a cenar con Haaland en el futuro y este hizo un comentario sarcástico sobre la derrota de Noruega frente a Inglaterra, en el Mundial 2026, diciendo que, probablemente, Haaland “no quiera cenar conmigo después de aquel día”. Para luego cerrar la anécdota halagando a Haaland catalogándolo como una leyenda en el fútbol.

Haaland responde a Tom Holland

En la más reciente actualización de la situación el futbolista noruego le respondió por TikTok al actor de Spider-Man. “Invitación a cenar aceptada, Tom Holland. Un poco tarde, solo dime el nombre del lugar”, escribió Haaland. Ahora solo aguarda esperar que la cita se dé y los dos compartan imágenes de la misma.

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