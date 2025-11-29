Stranger Things: cuántos años duró, final, qué dijo la crítica y lo que se sabe del spin-off

La serie que marcó una generación desde su primer lanzamiento en 2016, completando casi una década de historia, llegó a su fin con la quinta temporada, estrenada en diciembre del 2025, la cual fue dividida en dos volúmenes.

En esta entrega final del relato, los televidentes presenciaron la batalla final contra Vecna y el Mundo del Revés, la cual se resolvió en el último episodio de la serie, que duró más de dos horas.

¿Qué pasó en el final de ‘Stranger Things’?

Aunque en este final, los personajes pudieron luchar contra Vecna y salvaron el mundo, Once (Eleven), interpretada por Millie Bobby Brown, parece morir al sacrificarse en el Upside Down para evitar que el ejército utilizara su poder para clonarla y repetir el ciclo de violencia que aterrorizaba Hawkins, despidiéndose mentalmente de Mike con recuerdos compartidos.

Sin embargo, en la última campaña de Dragones y Calabozos, Mike plantea que Once está viva; no obstante, decidió escapar para cortar cualquier amenaza con el Mundo del Revés y priorizar la seguridad de sus amigos. La vemos en un paraje natural y alejada donde comenzará de nuevo.

Junto con este final, también se da un cierre a las historias paralelas, como la de Nancy y Jonathan, quienes dan por terminado su noviazgo, y termina 18 meses después con la graduación de Mike, Dustin, Max, Will y Lucas, quienes están por empezar sus vidas fuera de Hawkins.

¿Qué dijo la crítica de ‘Strangers Things’?

Ahora bien, este final tuvo fuertes reacciones de la crítica y de los cibernautas. Algunos alabaron el cierre emocional y completo de arcos como el trauma de Will y la mitología del Mind Flayer, llamándolo el mejor episodio con un golpe impactante por parte de Once.

Mientras que otros lo tildaron de mediocre, con subtramas militares aburridas, falsas muertes innecesarias y falta de audacia, resultando “demasiado seguro” y sin coherencia total.

En Rotten Tomatoes y FilmAffinity, solo tres capítulos tienen valoraciones bajas, con el final como uno de los peores para parte del público, que lo vio como un laberinto de ciencia ficción sin sentido. A pesar de ello, la serie se sigue coronando como una de las más exitosas de la plataforma, alcanzando un engagement (interacción y participación activa) score de 266 y teniendo el puesto #1 en Netflix.

El Universo de ‘Stranger Things’ se expande

Gracias al éxito de la serie, los hermanos Duffer, quienes son los creadores de Stranger Things, confirmaron expansiones del universo de la franquicia. Por el momento, la obra de teatro precuela Stranger Things: The First Shadow ya está en Broadway y se confirmó la serie animada Tales From ’85 para junio de 2026 en Netflix, la cual se tratará de historias de los mismos personajes situadas entre la segunda y tercera temporada, y un spin-off live-action en desarrollo para 2027, con personajes y ubicación nuevos, independiente pero en el mismo mundo.

