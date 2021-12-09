Suso anuncia el fin de su programa en Caracol: “será un año de transformación”

En diciembre pasado comenzaron los rumores acerca de la finalización del programa de televisión The Suso’s Show, que se emite los domingos por el canal Caracol, sin embargo, Vea de El Espectador se puso en contacto con su oficina y allí no confirmaron esta información, pero si anticiparon que en enero habría noticias al respecto.

Ahora ha sido el mismo comediante Dany Alejandro Hoyos quien se ha referido al tema, mediante un comunicado que publicó en su cuenta de X.

Por esta vía confirmó que en efecto, el programa sale del aire. En el post, Hoyos comenzó diciendo: “¿Que si me voy de la tv? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa Caracol TV“.

Luego, se refirió puntualmente al programa y confirmó los rumores: “Después de más de 16 años llevando risas a los hogares colombianos a través de The Suso’s Show, Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete de Suso el Paspi, ha tomado la decisión de hacer una pausa en televisión para enfocarse en nuevos proyectos. Aunque el canal Caracol TV está satisfecho con el rating y el resultado del programa ha sido exitoso, han aceptado la petición del comediante y esperan contar con Suso en el futuro”, puntualizó dejando claro que se trata de una pausa y no de un retiro definitivo. Enseguida detalló que el personaje seguirá en presentaciones en distintos teatros.

Suso no estará en televisión, pero sí en vivo

“El mueco más querido de Colombia seguirá con sus giras en los teatros del país y el exterior como Costa Rica, Estados Unidos y España entre otros”.

Hoyos anunció que estará con Suso el 21 de marzo en una función especial en Medellín llamada Los Monólogos de Suso, en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Así mismo, que comenzará una gira internacional el 14 de marzo en San José de Costa Rica. En abril estará con el Club de los Vulnerables en Florida, Estados Unidos.

Que si me voy de la tv? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa @CaracolTV pic.twitter.com/qfjOpJ0Wqk — Suso el Paspi (@susoelpaspi) January 20, 2026

En su comunicado tuvo un aparte para referirse a el mismo y tituló: “¿Y qué pasará con Dany Alejandro Hoyos?”. Allí precisó que presentará un espectáculo sin vestirse como el popular personaje. Se trata de “Cuando el show se Acaba, una propuesta diferente, irreverente y personal donde, por medio de anécdotas de su vida cuenta lo que pasa cuando no esta en el escenario. Mucho humor negro, actualidad y reflexiones de la vida”, explicó anticipando que se presentará con esta pieza el 14 de febrero en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y con esta función iniciará su propia gira nacional.

“Este 2026 será un año de transformación, nuevos caminos y mucho humor. Una etapa en la que el escenario, el humor y la conexión con el público siguen siendo el centro de todo”, finalizó Hoyos en su comunicaicón.

