Tania Robledo, Natalia en `Padres e hijos`, regresa a las telenovelas

La actriz Tania Robledo fue uno de los rostros más populares en la televisión colombiana de finales del siglo pasado y comienzos del XXI. Su rol de Natalia Franco en la serie Padres e hijos, donde compartió set con Luis Eduardo Motoay Luz Stella Luengas, quienes fueron sus padres en la ficción, la llevó luego a otros proyectos como ‘Clase aparte’.

No obstante, con la terminación de la serie, en el 2009, tras 16 años de emisiones, Robledo estuvo alejada de las pantallas apareciendo ocasionalmente en proyectos como ‘Tormenta en el paraíso’ y ‘Rebelde’, en México donde se radicó por un buen tiempo.

A Colombia regresó a trabajar en otras apuestas como ‘El día de mi suerte’, ‘5 viudas sueltas’ y ‘Allá te espero’ y en el 2023 participó en ‘Survivor’, de RCN.

La actriz de 48 años concedió una entrevista a Vea, hace un par de años donde habló de su vida en Playa del Carmen, población cercana a Cancún donde vivía tranquila. El pasado 7 de febrero realizó una publicación donde mencionó que cumplía 3 años viviendo en este lugar de Quintana Roo, donde también se presentó en algunas piezas teatrales.

Sin embargo, ahora trasciende su regreso a las novelas. El reconocido productor de telenovela de Televisa México usó las redes sociales para anunciar a la colombiana como parte del elenco de ’Infinito Amor’, estelarizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco.

Productor de novelas da la bienvenida a Tania Robledo

“Le damos la bienvenida a Tania Robledo a Infinito Amor, quien se suma a esta historia interpretando a Julia. Nos emociona contar con su talento y ser parte de este gran elenco. ¡Bienvenida a esta historia!”; escribió el productor Salvador Mejía en sus redes sociales confirmando la noticia.

De acuerdo con los medios aztecas, la novela se emitirá por el canal de las estrellas de México a las 6:30 p.m. en una fecha que está por confirmar y cuenta además con actores como Josh Gutiérrez, Marjorie de Souza, Eugenia Cauduro, Jacqueline Andere, Luis Felipe Tovar, Jessica Coch, César Evora y Marcelo Córdoba, entre otros.

Sobre la trama de la novela, se sabe que sigue la historia de Ariel un hombre que decide sacrificarse e ir a prisión injustamente durante 15 años para salvar la vida de su madre, Soledad. Para no condenara su gran amor, Cristina, decide romper con ella. Al salir en libertad, descubre que su condena fue parte de una oscura conspiración orquestada por enemigos, por lo que emprende una intensa lucha para limpiar su nombre, hacer justicia y recuperar al amor de su vida.

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