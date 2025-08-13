Teleantioquia cumple 40 años: así celebra el primer canal regional

Hasta 1985, la televisión colombiana estaba conformada por señales centralizadas, que emitían desde Bogotá para todo el territorio nacional. La Ley 42 de ese año dio vía libre a los denominados canales regionales, que en adelante emitirían contenidos y noticias de sus territorios, que además visibilizarían su riqueza cultural. El primero fue Teleantioquia, al año siguiente, Telecaribe y en 1988, Telepacífico. Cuatro años después llegaría Telecafé y en 1995, TRO, Televisión Regional del Oriente emitió por primera vez. Canal Trece comenzó en 1998 y en el 2011, Teleislas completó la oferta de canales regionales del país.

Teleantioquia es además, el canal que ostenta el título del más visto en su grupo y en medio de la celebración de sus 40 años, adelanta una revolución digital ahora que los televidentes no ven en la pantalla de televisión el único medio para consumir contenido.

Margarita Arango, gerente del canal, habló sobre la transformación del canal, de la serie ‘Cosiaca’, que incluyó en su elenco a Jhon Álex Toro, Robinson Díaz, Amparo Grisales, María Cecilia Botero, Vicky Hernández y Santiago Alarcón, con la que celebran cuatro décadas y de las cifras del canal, que se ha caracterizado por ofrecer una parrilla que va desde lo informativo hasta lo humorístico, pasando por la ficción, lo deportivo y el documental.

¿Cuál es el desafío más grande que ha enfrentado el canal desde su creación?

Sin duda, es ese bajón en la pauta publicitaria que enfrentan todos los medios, no solamente los públicos, sino todos: revistas, prensa, radio y televisión. Por supuesto, en la región hay bajón en la pauta, lo que nos presenta la oportunidad de reinventarnos, de buscar nuevas alternativas. Ese reto de la sostenibilidad financiera del canal ha sido muy importante. Teleantioquia lleva cuatro décadas siendo el canal público más visto y eso hace que sea un reto diario mantener nuestras audiencias.,

Estas son las cifras de Teleantioquia

¿Cuáles son los programas más vistos de la señal y que cuáles son las cifras de seguidores, rating o audiencia que tiene el canal en promedio?

‘Cosiaca’, una mega producción que tuvimos la oportunidad de coproducir y transmitir este año, en el marco celebración de los 40, es una serie que marca un hito importante para los canales regionales, como la gran apuesta de producir ficción y marcó un rating histórico -obtuvimos 18 puntos de rating y 40 de Share-, una cifra supremamente buena para el canal. Nuestro noticiero y sistema informativo marcan muy bien, sobre todo el de la 1:00 p.m. Tenemos otros programas como ‘Serenata’, donde el rating ha sido muy bueno. Teleantioquia es un canal que alcanza en promedio nueve millones de televidentes al mes.

⁠¿Cuáles son las apuestas en programación con las que celebran estos 40 años?

La serie ‘Cosiaca’ fue el gran regalo del canal para los antioqueños en la celebración de sus 40 años y productos nuevos que venían del año pasado pero que siguieron, como ‘InfluenSer’, ‘Camino a la cima’, ‘La doctora Sara’, ‘No es cuento’, producciones para todas las audiencias y los gustos.

Hablemos un poco de la inversión de ‘Cosiaca’. ¿Cómo lograron sacar adelante una serie de esta envergadura?

‘Cosiaca’ era un sueño que tenían los escritores César Betancur ‘Pucheros’ y Sergio Valencia. Los libretistas de la serie llevaban varios años buscando cómo hacerla. Nos tocaron las puertas y con el apoyo del gobernador Andrés Julián Rendón, logramos buscar financiación; el Ministerio Tic nos dio una muy buena parte en la financiación del proyecto, así como las empresas públicas y privadas, y logramos recaudar la cifra con la que se produjo la serie, que es alrededor de 5.000 millones de pesos.

¿Cómo han planeado seguir creciendo y estar a tono con la exigencia del mercado digital?

La gran estrategia del canal en estos dos años ha sido pasar de ser un canal de televisión con redes sociales a un medio digital relevante con canal de televisión. Todos nuestros contenidos son pensados para ser emitidos también en digital, creando contenidos digitales diferenciados, creciendo mucho en seguidores y en alcance. Pasamos de tener cuatro millones de seguidores a veinte millones. El crecimiento digital ha sido exponencial.

¿Cuáles presentadores o artistas recuerda han empezado en Teleantioquia y hoy son figuras nacionales?

Teleantioquia ha sido semillero de periodistas, de presentadores y de productores, son muchos. Empezaron Felix de Bedout, Ilia Calderón, Mónica Jaramillo, Iván Lalinde, Juan Ignacio Velázquez, Juan Pablo Hernández, Marcela Baena y tantos otros que han pasado por acá ,que han dejado huella, como les digo, no solo desde la presentación de la televisión, sino detrás, haciendo esa producción para que el canal se vea y se siga viendo cómo se ha visto esos 40 años.

Aquí más noticias que son tendencia