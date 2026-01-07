Teléfono oculto de ‘Stranger Things 5’: esto pasa si llama desde Colombia y otros países

Tras la culminación de la quinta temporada, Netflix volvió a activar la curiosidad de los fanáticos de Stranger Things con un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos y se ha convertido en un nuevo gancho narrativo de esta producción.

Se trata del número telefónico que aparece en el cartel de desaparición de Jane Hopper (Eleven) y que, a diferencia de otros elementos ficticios, sí funciona en la vida real y fue habilitado como parte de una estrategia de promoción inmersiva.

Te puede interesar: ‘Stranger Things’ continúa. Netflix confirmó una nueva entrega ¿Cuándo se estrena?

¿Qué pasa si llama al teléfono que aparece en ‘Stranger Things 5′?

Quienes llaman al 765 303 2020 escuchan una grabación automática atribuida al Departamento de Policía de Hawkins. En el mensaje, una voz informa que la ciudad se encuentra en estado de confinamiento tras un terremoto de magnitud 7.4, y que el Equipo de Emergencia de Hawkins trabaja junto con la policía para localizar a varias personas desaparecidas.

En el audio las autoridades también dejan en claro que Jane Hopper es una prioridad en la búsqueda y solicitan la colaboración de los ciudadanos, refiriéndose directamente a quien llama como habitante de Hawkins:

“Gracias por comunicarse con el Departamento de Policía de Hawkins. Debido al reciente terremoto de magnitud 7.4, Hawkins se encuentra actualmente en estado de confinamiento. Para garantizar la seguridad de nuestros residentes, el Equipo de Emergencia de Hawkins está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Hawkins para localizar a las personas desaparecidas, entre las cuales Jane Hopper es una prioridad. Le pedimos, como ciudadano responsable de Hawkins, que nos ayude en la búsqueda para localizarla”, es la grabación que se escucha.

Para quienes se encuentran fuera de Estados Unidos, el número también es accesible. Desde Colombia, por ejemplo, es necesario marcar el prefijo 001, seguido del número completo. Es decir: 001 765 303 2020 .

El mismo procedimiento aplica para otros países, ajustando únicamente el prefijo de salida internacional correspondiente. Eso sí, es importante tener en cuenta que la llamada puede generar costos de larga distancia, dependiendo del plan del operador telefónico.

Teléfono oculto en 'Stranger Things 5'. Fotografía por: Archivo Particular

Este tipo de acciones no son nuevas para el público de Stranger Things. A lo largo de sus temporadas, la serie ha recurrido a números telefónicos, sitios web y pistas ocultas para expandir su universo más allá de la pantalla. Sin embargo, en este caso, el enfoque está claramente centrado en el destino de Once, uno de los personajes más importantes de la historia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí