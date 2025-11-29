‘Stranger Things’ continúa. Netflix confirmó nueva entrega: Fecha, duración y más

El final de Stranger Things, que se estrenó el 31 de diciembre, provocó un gran revuelo entre los fanáticos. Mientras que algunos vieron el sacrificio y la decisión final de Once como un cierre valiente y coherente con su desarrollo, otros sintieron que el personaje merecía un desenlace diferente, uno que estuviera menos marcado por la pérdida y más alineado con la felicidad que buscó a lo largo de toda la serie. Además, la escena protagonizada por Will, donde confesó su verdadera identidad sexual, desató un intenso debate en las redes sociales. La combinación de estas decisiones convirtió el final en uno de los más debatidos del año.

Netflix anunció documental sobre el final de ‘Stranger Things’

Tras las fuertes críticas que recibieron, los hermanos Duffer tuvieron que explicar los motivos por los cuales dejaron el cierre de esa manera. De igual manera, aclararon las dudas de muchos de los fanáticos que no quedaron conformes. Una semana después de emitirse, lo que se creía era la última entrega de la serie que, durante 10 años cautivó a los suscriptores, Netflix anunció el lanzamiento de “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, un documental que estará disponible en la plataforma a partir del 12 de enero y que contará con una duración de una hora.

Esta entrega, que no es un episodio como los anteriores, promete desvelar las decisiones creativas detrás de la serie, además de ofrecer un vistazo al detrás de cámaras y al proceso que llevaron a los hermanos Duffer y al elenco a cerrar de manera definitiva la historia de Hawkins.

En el tráiler de dos minutos se pueden apreciar momentos profundamente emotivos: los actores, visiblemente conmovidos durante la lectura del guion, muestran reacciones intensas al descubrir el destino de sus personajes, y se despiden de un escenario que ha sido testigo de su crecimiento personal y profesional frente a las cámaras. “Abre de par en par la puerta de la curiosidad en la aventura final. 12 de enero”, escribió Netflix en sus redes sociales.

Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar. Los fanáticos dejaron opiniones divididas: “La mejor aventura con mis personas favoritas”, “una última aventura”, “Netflix sabe lo malo que fue el final, así que lanzarán un documental”, “preferiría una nueva final el 7 de enero en lugar de un detrás de escena el 12 de enero”, “cinco temporadas no nos bastaron. Esta historia merece más. Somos millones”.