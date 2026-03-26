Tráiler de Spider-Man, con Tom Holland, rompe récord, es el más visualizado en la historia

Cuando se estrenó el anticipo de la cuarta entrega de 'Spider-Man: Brand New Day’, de Sony Pictures y Marvel Studios, se sabía que se trataba de un material muy anhelado por los amantes del famoso universo. Ya los tráilers de las anteriores ediciones del arácnido habían entrado dentro de los más visualizados a pocas horas o días de su lanzamiento.

El reciente material, que se viralizó y se convirtió en tema de conversación entre los seguidores del héroe, ha ido más allá de la expectativa, pues ha destronado al video juego 'Grand Theft Auto 6′, el cual ostentaba el récord, con más visualizaciones en 24 horas con 475 millones. El de la cinta Deadpool & Wolverine, había logrado 365 millones de vistas en un día y estaba liderando los relacionados con películas.

El video, que muestra cómo será la nueva entrega de ‘El hombre Araña’, donde nadie recuerda a Peter Parker y evidencia una película un poco más oscura que las anteriores, dura un poco más de dos minutos y medio y ese tiempo ha sido suficiente para atrapar a los cibernautas que siguen el UCM.

Pasadas las primeras 24 horas, el tráiler superó los 718 millones de visualizaciones acumuladas, posicionándolo como el más visto en su renglón durante el primer día. Ahora, a ocho días de haber sido lanzado, la noticia es que ha roto la barrera de los 1.000 millones de visualizaciones y ya ha alcanzado más de 1.100 millones, convirtiéndolo en el más visto en la historia del cine, según informes de WaveMetrix y Variety.

¿De qué se tratará la nueva entrega de Spider-Man?

La cuarta entrega tiene como fecha el 31 de Julio y en ella Tom Holland se convertiría en el único hombre araña en haber tenido cuatro películas en solitario como superhéroe, Tobey Maguire contó con 3 y el Sorprendente hombre araña, protagonizada por Andrew Garfield, sumó dos.

Holland de 29 años, y pareja de su coestrella Zendaya, quien personifica a Michelle o MJ en la ficción, se ve en el material junto con Bruce Banner, encarnado por Mark Ruffalo, y con Punisher, en manos de Jon Bernthal, mientras Peter Parker intenta reconstruir su vida tras los sucesos de la película ‘Spider-Man: Sin camino a casa’.

Peter ahora enfrentará desafíos físicos y habría llegado a un punto crítico en el ciclo vital de la araña, paralelamente, como siempre, el héroe hace frente al crimen en Nueva York.

La nueva película fue rodada en escenarios reales e inició su producción el año pasado a mediados de agosto en Glasgow, Escocia. A diferencia de la tercera entrega, que tuvo que ser rodada en estudio debido a la pandemia. El año pasado aparecieron las primeras imágenes del rodaje y en septiembre se conoció que Tom había resultado herido durante el filme, el actor se golpeó la cabeza provocando una conmoción cerebral.

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