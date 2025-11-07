Valkyria y Kevyn, de regreso al ‘Desafío’ ¿Llegan a conformar un nuevo equipo?

El más reciente episodio del Desafío Siglo XXI estuvo cargado de sorpresas, no solo por la polémica expulsión de Katiuska, que movió las conversaciones dentro y fuera del programa, sino también por el anuncio que nadie veía venir: el regreso de Valkyria y Kevyn, campeones de ediciones anteriores, a la competencia.

La revelación llegó de la mano de Andrea Serna, quien reunió a los semifinalistas para informarles que ambos volvían al juego gracias a la votación del público. Eso sí, su retorno no es automático ni garantiza un cupo en la ciudadela. De hecho, depende de una misión adicional que podría transformar la recta final del reality.

¿Cuál es la misión de Valkyria y Kevyn en el ‘Desafío 2025′?

Para que Valkyria y Kevyn se mantengan en juego, deben lograr algo que hasta ahora no había aparecido en esta edición: conformar un escuadrón propio. La producción les asignó la tarea de reunir a seis participantes que quieran unirse a ellos para competir como un equipo independiente.

Si los competidores logran completar ese grupo y llegar con él a la ciudadela antes de que lo haga la última pareja en competencia, se abrirá la puerta para que exista oficialmente un nuevo conjunto dentro del programa. Sería el equipo Neos, con oportunidades reales de luchar por la final.

Y hay un dato clave: si el equipo logra instalarse, el premio mayor tomaría un giro inesperado. La suma total en juego se duplicaría, añadiendo otros 1.200 millones de pesos al acumulado.

@caracoltv 🫶 Ustedes votaron y se cumplió el sueño 😍 Valkyria y Kevyn están de vuelta en el Desafío 🙌 DesafíoDelSiglo ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

La prueba que definirá el futuro de Kevyn y Valkyria en el ‘Desafío 2025′

La misión para Valkyria, Kevyn y los demás competidores parte desde Cartagena y tiene como destino Tobia, en Cundinamarca. A simple vista es un desplazamiento largo, pero las condiciones hacen que se convierta en un desafío de ingenio y resistencia más que de distancia.

Los participantes no pueden pagar por ningún tipo de transporte. Todo el avance debe lograrse sin usar dinero, apelando a la creatividad, a la negociación y a la capacidad de inspirar confianza en quienes los encuentren en la ruta. A eso se suma otra regla que complica el panorama: solo pueden permanecer dos horas en cada vehículo, guiados por un cronómetro que les marca cuándo deben bajarse y buscar otra alternativa.

El viaje, además, tiene un horario rígido: de 7 de la mañana a 7 de la noche está permitido avanzar. Después de ese límite, cada equipo debe detenerse y encontrar dónde pasar la noche sin pagar por hospedaje. Tampoco está autorizado pedir plata, así que la alimentación, el descanso y la seguridad en la carretera dependen por completo de las estrategias que vayan aplicando durante el camino.

La clave está en si logran o no ocupar esos ocho cupos antes de llegar a la ciudadela. Si consiguen completarlos, el Desafío sumaría un nuevo frente de competencia en su tramo final y el programa tendría una de las vueltas dramáticas más fuertes de la temporada. Si no lo logran, su regreso quedaría como una aparición fugaz decidida por el público, pero sin impacto en la estructura del juego.

