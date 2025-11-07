Katiuska habló del familiar que causó su salida del Desafío: “Me utilizó”

La noticia más comentada de las últimas horas en el mundo del entretenimiento en Colombia está relacionada con la expulsión de Katiuska, excapitana de Omega del Desafío Siglo XXI.

Andrea Serna anunció que la participante, quien era considerada la mujer más fuerte de la competencia y para muchos la posible ganadora, debía abandonar inmediatamente la competencia tras “traicionar” uno de los valores más importantes del programa: la confianza. De acuerdo con lo que dijo la presentadora, una persona del círculo cercano de la competidora divulgó información reservada a cambio de dinero.

¿Por qué sacaron a Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’?

En la reciente emisión de Día a Día, la deportista estuvo como invitada y se refirió a su impactante e inesperada expulsión: “No hay nadie a quien le pueda doler más lo que está pasando que a mí, solo que estoy tratando de ser fuerte. Me siento bastante triste, me siento un poco decepcionada de mí misma y de la situación porque como lo dije, no puedo quitarme la responsabilidad, porque es mía, aunque no haya sido mi culpa, obviamente así no haya sido directamente yo quien haya faltado al programa, es mi responsabilidad porque me equivoqué cometí un error al confiar en ciertas personas que pensé que estaban conmigo, y no fue así“, dijo.

¿Quién fue el familiar que causó la expulsión de Katiuska?

La deportista se sinceró y reveló qué pasó con esa persona cercana, de quien no reveló su identidad, pero que afectó su permanencia en el reality: “Toda esa información cargaba sobre mis brazos, sobre mis ojos, yo tenía muy clara cómo son las reglas y sé que son muy importantes para el Desafío, sé que no es aceptable, por eso es que estoy triste y a la vez decepcionada. Lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntó muchas cosas y utilizó esa información para su beneficio sin mi consentimiento, es mi responsabilidad porque no debí contar nada, es mi responsabilidad porque es mi nombre, porque la primera boca de la que salió fue de mí al confiar en esa persona", reveló.

Pese a la situación, Katiuska reflexionó sobre lo ocurrido: “Todavía no lo asimilo del todo, todavía no me las creo, estoy deprimida. No hay excusa, se aprendió a las malas y por eso duele más, porque aunque muchas personas digan que de pronto fue injusto, a mí no me parece porque fue una regla que se rompió, simplemente fallé y de eso solo queda aprender".

¿Qué le diría Katiuska al familiar que la traicionó?

En el matutino, la deportista aprovechó para referirse a la traición de ese familiar que causó su expulsión: “Definitivamente estoy pasando dos tusas. La de sacar a alguien importante de mi vida, que fue importante y que quise por eso que hizo, por haberme traicionado y la de haber perdido uno de los sueños más grandes que tenía en mi vida. Yo estoy tan decepcionada, no tengo nada que decirle a esa persona, no quiero tenerla cerca de mí, no quiero que siga siendo parte de mi vida, no le voy a dar la más mínima importancia, yo viviré esto con personas que sí me quieren y esa persona no hace parte, no quiero decirle nada”.