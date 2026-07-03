‘Vecinos’: cómo lucen y a qué se dedican en la actualidad los actores de la telenovela

En 2008, la televisión colombiana encontró en ‘Vecinos’ una de esas historias capaces de reunir cada noche a millones de espectadores frente a la pantalla.

Producida por Caracol Televisión y protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, la telenovela, que hoy el canal retransmite de lunes a viernes a las 10:30 p.m., convirtió un romance atravesado por las diferencias sociales en un fenómeno de audiencia, respaldado por un elenco que también reunió a Fernando Solórzano, Alexandra Restrepo, Sara Corrales, Luis Mesa y Christian Tappan, entre otros talentos.

Con 209 capítulos al aire, ‘Vecinos’ se mantuvo entre las producciones más vistas del país y dejó personajes que, casi dos décadas después, siguen siendo recordados por el público.

¿Qué ha pasado con los actores de ‘Vecinos’?

Flora Martínez

Flora Martínez dio vida en ‘Vecinos’ a Tatiana Gómez (48 años), una exitosa empresaria del sector inmobiliario cuya vida cambió por completo cuando se cruzó con Óscar Leal, el taxista interpretado por Robinson Díaz. Su relación era el eje de la historia.

Tras el éxito de la producción, la actriz continuó consolidando su carrera en la pantalla con papeles protagónicos en producciones como ‘La Bruja’, por la que obtuvo el premio TVyNovelas a ‘Mejor Actriz Protagónica’, además de participar en títulos como ‘Alias el Mexicano’, ’2091′ y ‘El Chema’. Con el paso de los años decidió ampliar su camino artístico para darles un mayor protagonismo a dos facetas que siempre la habían acompañado: la música y el teatro.

En esa búsqueda nació ‘Frida Libre’, un monólogo musical inspirado en la vida y obra de Frida Kahlo, escrito, dirigido y protagonizado por la propia Flora. El montaje, que en 2026 celebra diez años de trayectoria, ha recorrido distintos escenarios de Colombia y del exterior, consolidándose como uno de los proyectos más representativos de esta etapa de su carrera.

Paralelamente, la actriz nacida en Canadá fortaleció su carrera como cantante con la publicación de trabajos discográficos, como ‘Flora’ (2016) y ‘La Vargas Ritual Chavela’ (2020), en los que explora géneros como el jazz, la bossa nova y el bolero, una faceta que ha desarrollado de manera simultánea a su trabajo como intérprete y creadora escénica.

Fotografía por: Caracol Televisión - Instagram @floramartinezoficial

Robinson Díaz

El actor nacido en Envigado hace 60 años, interpretó a Óscar Leal, el taxista bogotano cuya vida dio un giro total cuando ganó la lotería. Su trabajo fue uno de los más destacados de la producción y le valió el premio TVyNovelas 2009 en la categoría ‘Mejor Actor Protagónico’.

Su carrera continuó en producciones como ‘El cartel de los sapos’, donde dio vida al recordado ‘Cabo’; ‘El señor de los cielos’, personaje que retomó durante varias temporadas; ‘Mentiras perfectas’, ‘Tiro de gracia’ y, más recientemente, ‘Rigo’, en la que interpretó a don Rigoberto Urán, padre del ciclista antioqueño.

En los últimos años, Robinson Díaz ha concentrado buena parte de su trabajo en el teatro. Junto a su esposa, la también actriz Adriana Arango, su hijo Juan José Díaz Arango y el actor Alberto Barrero (quien personificó a Ubaldo en ‘Vecinos’), lidera La Tropa, compañía con la que produce, dirige y protagoniza montajes que se presentan en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá.

Sara Corrales

La actriz que en diciembre del 2025 cumplió 40 años, dio vida a Jessica Morales, la antagonista de ‘Vecinos’. Ambiciosa y calculadora, la hija de Alicia (Amparo Conde) intentó quedarse con Óscar Leal después de que este ganara la lotería, y se convirtió en uno de los mayores obstáculos para la historia de amor entre el taxista y la doctora Tatiana Gómez. Su interpretación le valió una nominación como ‘Mejor Actriz Antagónica’ en los Premios TVyNovelas de 2009.

Luego de integrar el elenco de esta producción de Caracol Televisión, la actriz participó en ‘El clon’, ‘El secretario’ y ‘El señor de los cielos’, serie que impulsó su reconocimiento internacional. La nacida en Medellín ha desarrollado buena parte de su carrera en México, donde protagonizó producciones como ‘Despertar contigo’, ‘Cita a ciegas’, ‘Quererlo todo’, ‘Mi camino es amarte’ y, más recientemente, ‘La jefa’, consolidándose como una de las colombianas con mayor presencia en la televisión de ese país.

En la actualidad, Sara Corrales atraviesa una de las etapas más importantes de su vida personal. El 17 de mayo de 2026 se convirtió en madre por primera vez. La actriz y su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini dieron la bienvenida a su hija Mila. Desde México, donde reside desde hace más de una década, comparte con sus seguidores detalles de su maternidad los adelantos de la adecuación de la casa que compró para comenzar esta nueva etapa en familia.

Fernando ‘El Flaco’ Solórzano

‘El Flaco’ Solórzano (63 años) interpretó a Henry Jonás, el mejor amigo de Óscar Leal y uno de los personajes más queridos de ‘Vecinos’. A lo largo de la historia, su lealtad y el difícil desenlace de su personaje marcaron algunos de los momentos más recordados de la telenovela.

“Para uno como actor es muy difícil verse después de tanto tiempo. Uno ve algo de hace tres años y ya le parece viejísimo; ahora imagínate 10, 15, 20. Yo me veo ahí y digo: ‘Era un niño’ (...) Es un proyecto muy lindo y recordarlo me genera emoción. La gente todavía recuerda mucho la novela y al personaje, y todavía se siente ese cariño hoy en día”, dijo el cartagenero en una reciente charla con Vea de El Espectador.

Además, en su entrevista con este medio de comunicación, ‘El Flaco’ Solórzano recordó que, para entonces, sufría fuertes ataques de gota por ácido úrico y este resultó siendo el motivo por el que su personaje de Henry cojeaba en la novela: “Estábamos grabando en exteriores y yo estaba cojo. El director me preguntó por qué, le expliqué, y nos quedamos pensando qué hacer porque yo necesitaba caminar mucho y era incómodo. Entonces dije: ‘Volvámoslo cojo’. El director se preocupó porque ya llevábamos ocho días grabados, pero le dije que eso no era nada frente a más de 120 capítulos. Y así quedó. La cojera me ayudó mucho para el personaje, le daba cierta vulnerabilidad y sumisión que encajaba perfecto”.

Después de su participación en ‘Vecinos’, el actor participó en producciones entre las que se destacan ‘El cartel de los sapos’, ‘Las muñecas de la mafia’, ‘La reina del sur’, ‘El señor de los cielos’ y ‘El Capo’.

En 2025, el cartagenero volvió a captar la atención del público con su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, donde permaneció durante buena parte de la competencia. Meses después lanzó, junto al chef Jorge Rausch, el videopódcast ‘Los Andropáusicos’, un espacio dedicado a conversar, con humor y sin filtros, sobre la salud masculina y la vida después de los 40.

En el plano personal, en noviembre de 2025 ‘El Flaco’ Solórzano anunció su compromiso con la actriz y productora Lorena Altamirano, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

Luis Mesa

El artista paisa (57 años) interpretó a Rodolfo Castañeda, el antagonista de ‘Vecinos’. Su personaje, un empresario dispuesto a quedarse con el amor de la doctora Tatiana y a impedir su relación con Óscar Leal, fue el responsable de varios de los conflictos que marcaron la historia.

Tras su paso por la producción de Caracol Televisión, los televidentes lo vieron en reconocidas producciones como ‘Doña Bárbara’, ‘La bruja’, ‘Las hermanitas Calle’, ‘Narcos’, ‘La ley secreta’, ‘La reina de Indias y el conquistador’, ‘Las Villamizar’, ‘Cosiaca’ y la segunda temporada de ‘La primera vez’.

Alexandra Restrepo

La antioqueña interpretó a Patricia Rodríguez, ’Patico’, hija de don Gervasio y esposa de Henry. 18 años después del estreno de la telenovela, sigue siendo el primero que muchos espectadores recuerdan cuando se encuentran con la actriz.

Paralelamente a su participación en la producción de Caracol Televisión, Restrepo continuó vinculada a ‘Sábados Felices’, programa en el que ha desarrollado buena parte de su carrera, al tiempo que sumó proyectos en televisión, teatro y cine. Entre sus trabajos posteriores figuran producciones como ‘La hipocondríaca’, ‘La selección’, ‘Tiro de gracia’, ‘Las Vega’s’, ‘Garzón vive’ y ‘Arelys Henao: canto para no llorar’, además de una constante actividad sobre los escenarios.

En conversación con Vea de El Espectador, la actriz aseguró que el mayor legado de ‘Vecinos’ no fue únicamente el éxito de audiencia, sino el cariño que el público sigue demostrando por Patricia: “Después de muchos años de haber hecho la novela, todavía me siguen llamando ‘señora Patricia’ o ‘señora Patico’. Eso me parece muy lindo porque quiere decir que es un personaje que le llegó al público y que se quedó a vivir con él. Uno hace muchos personajes a través de la vida y muy pocos permanecen”.

Pocos saben que, antes de llegar a ‘Vecinos’, Alexandra Restrepo cargaba con el estigma de ser vista únicamente como actriz de comedia por su trabajo en ‘Sábados Felices’. En exclusiva, la bogotana reveló que muchos directores y productores dudaban de darle personajes dramáticos.

“Mucha gente que no creía en mí como actriz dramática, por estar en Sábados Felices, finalmente vio otra faceta de mi trabajo. Eso para mí es muy, muy valioso porque toda mi vida, y lo sigo haciendo, he luchado contra esa marca que le ponen a uno en la frente de ‘humorista’. Yo no soy humorista; diría más bien que soy una actriz de comedia”, contó a Vea. Para la actriz, interpretar a Patricia terminó convirtiéndose en un punto de quiebre, pues demostró que podía asumir registros diferentes y abrió la puerta para que, con el paso de los años, llegaran personajes alejados del humor que la había hecho popular.

Actualmente, Alexandra Restrepo concentra buena parte de su trabajo en el cine y el teatro. Este año participó en la película ‘Academia de tímidos’ y prepara un nuevo proyecto con Dago García, además de esperar el estreno de ‘Valentina’, una producción de Prime Video que, según contó, podría convertirse en “uno de los trabajos más relevantes” de su carrera. A ello se suman la película ‘Cheaters’ y varios emprendimientos personales relacionados con la elaboración de velas, bisutería artesanal y productos de bienestar espiritual.

María Margarita Giraldo

La bogotana de 76 años interpretó a Ruca del Socorro Leal, la madre de Óscar y una de las figuras más queridas de ‘Vecinos’. Protectora de su hijo y convencida de que Tatiana era la mujer indicada para él, su personaje se enfrentó en repetidas ocasiones a Jessica y a doña Alicia, convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo de la historia.

Después de la telenovela participó en producciones como ‘Los Victorinos’, ‘Bella calamidades’, ‘A corazón abierto’, ‘El secretario’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Yo soy Franky’ y en la película ‘El paseo 4′, ampliando una trayectoria de más de cinco décadas en la actuación.

Aunque en los últimos años ha estado alejada de las producciones televisivas, en años recientes volvió a ser noticia al revelar que llevaba cerca de una década sin trabajar frente a las cámaras, una situación que, según aseguró, no obedeció a una decisión personal. “Muchos artistas comunican su retiro de la actuación. Yo confirmo es que me retiraron de mi profesión. He hecho muchísimos castings, como se usa ahora desde mi casa y me he convertido en luminotécnico, camarógrafo y hasta directora sin resultado alguno. Gracias a Dios, no me falta su provisión ni necesito mi trabajo”, afirmó en exclusiva charla para Vea de El Espectador.

La más reciente aparición de María Margarita Giraldo en pantalla corresponde a ‘Manual para Ninjas’, una serie grabada años atrás que finalmente se estrenó en la plataforma DITU, lo que marcó su regreso simbólico a la televisión después de un largo periodo de ausencia.

Alberto Saavedra

El rol de Gervasio Rodríguez, dueño de la empresa de taxis donde trabajaba Óscar Leal le correspondió al caleño de 80 años. Después de ‘Vecinos’, el actor participó en producciones ‘La suegra’, ‘El Capo II’, ‘Diomedes’, ‘La ley del corazón’, ‘Las muñecas de la mafia 2′, ‘Bolívar’, ‘Lala’s Spa’, ‘Enfermeras’, ‘El cartel: el origen’, ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ y, más recientemente, ‘Simplemente Alicia’ y ‘Francisco el hombre’.

En la actualidad, Saavedra reside a las afueras de Bogotá junto a su familia. Aunque las dificultades de movilidad han reducido sus oportunidades para asistir a grabaciones y castings, el actor ha reiterado que no piensa retirarse de la actuación. “Yo muero al pie del cañón”, aseguró en entrevista con Vea de El Espectador, expresando así que continúa dispuesto a asumir nuevos proyectos cuando las condiciones se lo permitan.

Christian Tappan

Christian Tappan (54 años) interpretó a Alfonso María Krauss, más conocido como ‘Poncho’ o ‘Boliqueso’, un ejecutivo presumido y ‘buena vida’. El personaje divirtió a los seguidores de ‘Vecinos’ con las enredadas situaciones que protagonizaba con su doble vida entre su esposa Sarita, y Tata, su amante.

El hijo del desaparecido director Alfredo Tappan conformó el elenco de exitosas producciones como ‘El Capo’, ‘La reina del sur’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘La promesa’, ‘Fugitivos’, ‘Narcos’, ‘Distrito salvaje’, ‘El robo del siglo’, ‘Siempre fui yo’, ‘Griselda’ y ‘Secuestro del vuelo 601′, además de desarrollar una destacada trayectoria en el cine. Su trabajo en ‘El Robo del Siglo’ fue reconocido en 2021 con un Premio Platino y una nominación a los Premios Emmy Internacional, mientras que por ‘Lavaperros’ se llevó un premio Macondo a ‘Mejor Actor Principal’.

En los últimos años, Christian Tappan ha ampliado su faceta creativa con ‘Primate’, la serie de Prime Video inspirada en experiencias personales de la que es creador y protagonista. La producción, que ya completa tres temporadas, ha sido reconocida por abordar, desde la comedia, temas como la masculinidad, las relaciones de pareja y la crisis de la mediana edad.

Isabela Córdoba

La bogotana Isabela Córdoba (40 años) interpretó a ‘La Tata’, la amante de Alfonso María Krauss, con quien tuvo un hijo en medio de una de las historias paralelas más recordadas de ‘Vecinos’. De hecho, el embarazo de su personaje coincidió con el suyo en la vida real, una situación que la producción incorporó al libreto.

Luego, la bogotana participó en producciones como ‘La magia de Sofía’, ‘Las Santísimas’, ‘Tres Caínes’, ‘Mentiras perfectas’, ‘Garzón vive’, ‘El General Naranjo’ y la película ‘Polvo carnavalero’.

En los últimos años ha estado alejada de la televisión, enfocada en buena parte, en proyectos personales y el modelaje. En 2025 volvió a captar la atención del público, pues representó a Cundinamarca en Miss Universe Colombia, una experiencia que asumió a los 39 años y siendo madre de dos hijos. Aunque no logró quedarse con la corona, su participación marcó su regreso a la pantalla.

Paola Díaz

Vallecaucana, de 51 años, dio vida a Sarita, una de las residentes del edificio Fontainebleau, donde vivían Óscar y Tatiana. La esposa de Alfonso María Krauss, convencida de tener un matrimonio estable, terminó envuelta en una compleja situación al desconocer la doble vida que llevaba su esposo.

Tras el éxito de ‘Vecinos’, la actriz desarrolló nuevos proyectos en Colombia y, luego de radicarse en México, participó en la tercera y cuarta temporada de ‘Señor Ávila’ y en la serie ‘La piloto’, antes de orientar su carrera hacia otros ámbitos de la industria audiovisual.

Desde hace 15 años vive en México, país donde construyó una nueva etapa personal y profesional. Allí dejó paulatinamente la actuación para convertirse en representante de actores y fundó, junto a la actriz Patricia Polanco —recordada por interpretar a Clarita en ‘Vecinos’—, una agencia de talento. Aunque asegura que extraña los sets de grabación, recientemente le contó a Vea de El Espectador, que no descarta regresar a la televisión y que ve con buenos ojos la posibilidad de volver a Colombia para asumir nuevos proyectos.

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