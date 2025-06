‘Yo me llamo Kany García’ habría adquirido enfermedad tras su paso por el programa

La imitadora de Kany García se convirtió en la más reciente eliminada de Yo me llamo. Su salida generó debate en redes sociales por el tenso cruce de mensajes que protagonizó con César Escola y Amparo Grisales, así como por el mensaje que envió en horas recientes a los televidentes que suelen criticarla por medio de redes sociales.

De acuerdo con María Gabriel (nombre real de la exparticipante), la gran cantidad de “mensajes de odio” que ha recibido por parte del público le generó una enfermedad en su piel.

¿Qué le pasó a ‘Yo me llamo Kany García’?

Según explicó, los comentarios agresivos que le han llegado desde que apareció en el programa afectaron de manera directa su salud mental y física. “Me he tenido que retirar de redes porque me dio una dermatitis nerviosa por tanto odio de la gente. ¡Les pido que paren! Ustedes no me conocen. Revisen sus corazones”, escribió en un mensaje que difundió tras su eliminación.

María Gabriel, de origen venezolano, se había destacado en el reality por su voz potente y por la interpretación emocional que hacía de la cantautora puertorriqueña, aunque también fue blanco de duras críticas, tanto por parte de los jurados como de algunos usuarios en internet que cuestionaban su actitud en escena. Su enfrentamiento más reciente con Amparo Grisales —a quien le respondió con firmeza tras recibir una devolución negativa— fue ampliamente comentado en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Aunque no profundizó en detalles médicos, la imitadora quiso dejar claro que el acoso y las palabras cargadas de odio pueden tener consecuencias reales y dolorosas. Su caso se suma a una creciente lista de participantes de realities que, tras salir del aire, han denunciado afectaciones emocionales por cuenta del juicio público en redes sociales.

Por ahora, María Gabriel se encuentra alejada del entorno digital y ha pedido a sus seguidores y detractores “más empatía y menos prejuicios”.

Así se despidió la doble de Kany García de ‘Yo me llamo’

Poco después de su eliminación, en las redes sociales del programa se publicó un video de la artista extranjera. En la grabación, dedicó unas últimas palabras al jurado y al público que la apoyó hasta el final. Además, se refirió a la molestia que demostró tras bambalinas.

“Más que estar en desacuerdo con el jurado, estoy de acuerdo con Dios. El tiempo de Dios es perfecto y, si él decidió que hasta hoy voy en esta competencia, que se haga su voluntad siempre (...) Cuando llegué al camerino, estaba tratando de calmarme, luchando contra muchas cosas en mi cabeza, entonces por eso preferí no hablar de inmediato, sino ahora”, concluyó ‘Yo me llamo Kany García 2025′.