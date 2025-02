Yo me llamo mini: Caracol TV anunció nuevo jurado. Así pueden participar los niños

La décima temporada de Yo me llamo ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Varios de los participantes que han pasado por el escenario han despertado todo tipo de emociones tanto en el público, como en el jurado y los televidentes.

César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz han detallado la evolución de cada uno, dejando dentro de la competencia los que, de acuerdo con su criterio, tienen más posibilidades de llegar a la final para convertirse en los dobles perfectos de los artistas que interpretan, aunque solo uno se lleve el título de ganador.

‘Yo me llamo mini’: Aurelio Cheveroni será el nuevo jurado

En las últimas horas, Caracol Televisión anunció que el programa de imitación le abrirá las puertas a los más pequeños, quienes también podrán demostrar su talento para imitar a sus artistas favoritos a través de Yo me llamo mini, la nueva versión del reality musical, dedicada a los niños entre los 5 y 14 años.

Aurelio Cheveroni, el icónico personaje del Club 10, será el nuevo jurado, quien acompañará a César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz a elegir al doble perfecto infantil.

“¡Aurelio Cheveroni llegó a #YoMeLlamo! ¿Nueva competencia para el Rey de la mesa? ¿Le dará la talla a la diva de Colombia como jurado? 😏🔥 Ahora los más pequeños también pueden brillar en #YoMeLlamoMini”, se lee en una publicación de Caracol Televisión.

En un video promocional aparece el personaje infantil anunciando su participación en el programa musical: “con ustedes Aurelio Cheveroni, el más astuto, el mismo que baila y canta y encanta... Me ericé... Aquí tienen a su nuevo galán, el divo de Colombia ha regresado. La gente me pedía como el nuevo jurado de Yo me llamo mini, estoy buscando a los dobles perfectos versión mini”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Como pueden participar en ‘Yo me llamo Mini’?

Los padres de familia o representantes legales de los niños deberán cumplir con una serie de requisitos. Los pequeños serán evaluados por los cuatro jurados, quienes tendrán en cuenta, además de la voz y el parecido físico, la ternura y el carisma de cada uno.

Los niños deben ser inscritos por sus padres a través de la página web oficial de Caracol Televisión. A través de este link, deben llenar unos datos fundamentales, entre ellos, el nombre del artista al que imitarán, fecha de nacimiento, email del representante legal, dirección de residencia, ciudad de residencia y teléfono. Adicional, deberán crear una contraseña para hacer la inscripción. El plazo es hasta el viernes 28 de febrero.