Yo me llamo Paquita la del Barrio lloró al recordar su historia con la artista

Este lunes 23 de junio en el capítulo de ‘Yo me llamo’ se vivió una jornada muy conmovedora, cuando la imitadora de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, fallecida el pasado 17 de febrero debido a quebrantos diversos de salud, que tuvo en los últimos años, cantó el tema El cornudo.

En el formato de Caracol que está en su recta final y que entregará 500 millones de pesos al mejor imitador de su artista favorito la eliminada fue Yo me llamo Ángela Aguilar, de esta manera quedan solo siete participantes en competencia.

Durante la gala, Marleny Martínez imitadora de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, escogió el tema ‘El cornudo’ para interpretar en el exigente escenario, revelando que se trata de un tema que ella misma compuso y que la fallecida artista mexicana grabó en vida.

El coach Camilo Cifuentes se sorprendió al saber y expresó: “es la primera vez que nos pasa algo así, que la autora está aquí presente interpretando a quien finalmente la cantó”

EL tema dedicado a un hombre traidor y mentiroso en el amor, según narró la imitadora fue lo que hizo que Paquita la del barrio la contactara para pedirle que se la diera para grabar: “Ella me llamó y me dijo que había una canción de uno de mis CDs que le había gustado muchísimo, pero que no sabía quién era el compositor porque no lo había encontrado. Yo le dije ‘señora Paquita, es una composición mía’”, le dijo a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Paquita la del Barrio grabó tema escrito por su imitadora

“Te la voy a grabar porque me encanta que le cantes a esos inútiles también”, le habría dicho Paquita a Marleny, quien antes de volver a interpretar el tema se mostró conmovida hasta el llanto. “Ella sabe que yo la amo, que la amé muchísimo y que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con el alma”, señaló.

Aurelio Cheveroni reaccionó feliz luego de la interpretación de Marleny y los jurados también destacaron la fuerza interpretativa y la conexión emocional de la cantante con el tema. “Este es el regalo más grande, otro de los que me da papito Dios. Ella dijo que había una canción que le gustaba mucho y después le expresé que era mi composición, y después me confesó que la había grabado”.

