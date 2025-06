‘Yo me llamo’ cambió radicalmente de reglas. Ellos son los 10 semifinalistas

La actual temporada de Yo me llamo está cerca de llegar a su final. Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz siguen en la tarea de buscar al doble perfecto de uno de los artistas que los participantes interpretan; por eso, cada detalle, por más mínimo que sea, cuenta en la calificación de los jurados. Cada noche, los artistas deben entregar todo de sí en el escenario para convencerlos sobre por qué merecen continuar en la competencia.

Nuevas reglas en ‘Yo me llamo’

En el capítulo de este 18 de junio, se conoció que, a partir de ahora, habrá nuevas reglas para la última etapa del concurso. Cada noche saldrá un participante, así que deberán esforzarse más por demostrar que sí son los dobles perfectos de sus artistas favoritos.

En la reciente emisión, Raphael interpretó La llorona, Ángela Aguilar Me gustas mucho, Felipe Peláez interpretó Lo tienes todo, Joan Manuel Serrat cautivó cantando Fiesta, Bob Marley Is this love y José Luis Perales cantó Qué pasará mañana.

No obstante, Amparo Grisales expresó su disgusto, pues, según ella, todos cantaron temas que ya habían interpretado anteriormente. Después de analizar cada presentación, los jurados decidieron que el imitador de Raphael debía despedirse de la competencia.

Muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con la decisión: “cómo van a sacar a Raphael, eso fue algo personal, ya era hora de salir Bob Marley, qué injusto”, “ni Bob se lo creía. Qué injusticia, Rafael lo hizo mucho mejor. Ángela estuvo brillante también”, “me parece muy injusto que hayan eliminado a Rafael pues a mi parecer era uno de los intérpretes más complejos de imitar y este hombre simplemente lo hacía espectacular”, “sacaron al que no debían”, “fue el mejor alumno y no fue suficiente”, “continúan sacando artistas de los buenos, disciplinados y que crecieron en la escuela; lo único malo fué haberse arriesgado en mostrar shows diferentes”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Quiénes son los semifinalistas de ‘Yo me llamo’?

Con la salida del doble del cantante español, quedaron definidos los 10 semifinalistas que se seguirán enfrentándose en el escenario de Yo me llamo para avanzar en la competencia. A continuación, la lista de los artistas que siguen en el concurso musical.