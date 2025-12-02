‘Zootopia 2’: ¿Cuánto dinero ha recaudado la película a nivel mundial tras su estreno?

El pasado 26 de noviembre se estrenó en Estados Unidos Zootopia 2, que retoma las aventuras de Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) en una Zootopia ampliada con nuevos personajes. El 27 se estrenó en el resto del mundo y durante este fin de semana superó récords en taquilla y se volvió un fenómeno viral en redes sociales.

La cantante colombiana Shakira regresa a su papel como Gazelle, pero esta vez con un look renovado, una nueva canción y coreografías frescas, tal como ella misma anunció en un video promocional. Además, en la versión latinoamericana doblada, la creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W se unió al proyecto como la voz de la Capitana Hoggbottom, una jabalí estricta del cuerpo de policía.

‘Zootopia 2’ encabezó la taquilla de Acción de Gracias en Estados Unidos

Tras su estreno, la película se convirtió en un éxito en los cines de Estados Unidos desde el viernes hasta el domingo. Según Comscore, un servicio de datos de taquilla, la cinta animada recaudó 156 millones de dólares en Norteamérica y alrededor de 400 millones en el extranjero, sumando 556 millones a nivel global.

Así las cosas, Disney recuperó su dominio habitual durante esta temporada, logrando las segundas ganancias de taquilla más altas jamás registradas para ese fin de semana, solo detrás de los números de Moana 2.

“Disney lo ha convertido en un evento que ocurre prácticamente cada año durante el feriado de Acción de Gracias. Las familias simplemente abrazaron (‘Zootopia 2’) de una manera tan profunda”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore. Por eso, la cinta se convirtió en la secuela animada con el mejor estreno mundial de la historia y en el lanzamiento más grande que Disney haya conseguido jamás con una película animada.

Reparto de ‘Zootopia 2’

La película está dirigida por el mismo equipo de Zootopia y Encanto, con la producción de Yvett Merino. El elenco vuelve a contar con Ginnifer Goodwin como Judy Hopps y Jason Bateman como Nick Wilde, además de nuevas voces como Ke Huy Quan, quien da vida a Gary, una serpiente que los protagonistas están buscando, y Fortune Feimster como Nibbles, un castor de Marsh Market que les echa una mano.

También se suman Patrick Warburton como Brian Winddancer, el alcalde caballo; David Strathairn como Milton Lynxley, el villano principal y un lince canadiense; Andy Samberg y Brenda Song como los hijos de Milton, y Macaulay Culkin como otro miembro de la familia Lynxley. Danny Trejo presta su voz a Jesús, un basilisco; Quinta Brunson interpreta a la Dra. Fuzzby, una quokka terapeuta de Judy y Nick; y Jean Reno es el oficial Bushron, una cabra policía. Además, regresan Nate Torrence (Clawhauser), Maurice LaMarche (Mr. Big), Leah Latham (Fru Fru), Raymond S. Persi (Flash), Bonnie Hunt y Don Lake (los Hopps), Jenny Slate (Bellwether), Alan Tudyk (Duke Weaselton) y, por supuesto, Shakira como Gazelle.