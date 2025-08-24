Alerta por salud de la princesa Bajrakitiyabha, hija del rey más rico del mundo

La hija del rey Vajiralongkorn, Bajrakitiyabha, era vista, hasta hace unos tres años, como la sucesora al trono en Tailandia, sin embargo, desde el 15 de diciembre de 2022 fue hospitalizada y desde entonces, no es mucho lo que se ha sabido de ella. Solo se ha hecho oficial que debido a una afección cardíaca, que la dejó inconsciente, permanece en cuidados hospitalarios.

Ella es la hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn que según las estimaciones puede ser el monarca más rico del mundo, con una fortuna cercana a los 43.000 millones de euros.

La princesa, que es fruto del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con su prima hermana Soamsawali, de quien se divorció en 1991, permanece en el hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa. En su juventud, estudió Derecho en la Universidad de Chicago, Estados Unidos y es licenciada en Relaciones Internacionales, también solía practicar la hípica, en su país y en Inglaterra.

Adicionalmente, ha tenido empleos diplomáticos como haber sido embajadora de Tailandia en Austria, cargo que ocupó entre 2012 y 2014. Así mismo, representó a su reino en Naciones Unidas, ante la oficina de la Mujer y en el despacho contra la Droga y el Delito.

Volviendo a su estado de salud, esta semana trascendió que a 32 meses de su hospitalización, sufre una grave infección que ha afectado su torrente sanguíneo. Esta novedad se constituye en la primera información sobre la heredera real, de 46 años. El comunicado que ha sido publicado por varios diarios europeos explica que Bajrakitiyabha ha padecido infecciones ocasionales desde el pasado 9 de agosto, por lo cual los médicos le han suministrado antibióticos.

“La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado”, reza el informe.

¿Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia?

Sobre el día que cambió la vida de la princesa, se sabe que previo a la Navidad del 2022, perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competencia canina en lNakhon Ratchasima, ciudad ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok.

Días más tarde, la casa real explicó que la princesa permanecía “estable hasta cierto punto”, no obstante, trascendió que órganos como su corazón, pulmones y riñones, funcionaban gracias a máquinas, eso indicaba el comunicado del 7 de enero de 2023, que detalló que Bajrakitiyabha perdió inesperadamente el conocimiento afectada por una bacteria microplasma que provocó la “inflamación del corazón” y una “alteración grave del ritmo cardíaco”.

Desde entonces, la princesa se ha convertido en el centro de interés y de plegarias a nivel nacional. No son pocas las vigilias, altares y ofrendas que se rinden para que su salud mejore.

Aquí más noticias que son tendencia