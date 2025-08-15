Los príncipes William y Harry no heredarán la casa de Diana de Gales. ¿Por qué?

La princesa Diana de Gales murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en Paris, Francia. Sus restos reposan en una isla en medio del lago Oval en la finca de Althorp, ubicada en Northamptonshire. Fue en esta propiedad donde la madre de los príncipes William y Harry pasó su infancia y parte de su adolescencia.

La última morada de Lady Di no está abierta para visitas del público y hace parte de las propiedades de la familia Spencer. Se podría pensar que William, futuro Rey de Inglaterra, o Harry, hoy duque de Sussex, podrían tener derechos sobre la casa, ya que son los herederos naturales de su fallecida madre.

Sin embargo, según lo que ha trascendido y sido publicado por los distintos tabloides como Daily Mail, ninguno de los dos llegará a heredarla.

La jugosa fortuna que heredaron los príncipe William y Harry

Los príncipes William y Harry, heredaron casi todo el patrimonio avaluado en cerca de 13 millones de libras esterlinas (unos 15 millones de euros), lo cual estaba representado en bienes personales, joyas y dinero. Los dos disfrutaron de esa fortuna cuando alcanzaron la mayoría de edad.

No obstante, la propiedad de Althorp, clasificada como inmueble de Grado I y valorada en más de 115 millones de euros, que ha estado en manos de los Spencer por cinco siglos, tiene otras reglas de herencia donde prevalece la primogenitura, una figura para algunos anacrónica pero que en Inglaterra prevalece en la aristocracia.

Así las cosas, la mencionada casa le pertenece a Charles Spencer, noveno conde de Spencer y hermano de Diana y cuando él falte, le heredará su hijo varón, en este caso, Louis Spencer, vizconde Althorp. Hay que mencionar que Louis no es el hijo mayor, pero en la tradición los varones son los que heredan y no las hijas, así sean primogénitas.

Debido a esta regla de la aristocracia en realidad Diana no heredó ninguna propiedad de los Spencer sino su hermano Charles por su condición de varón.

El asunto ha sido abordado por el mismo Charles, quien en 2015 explicó que “si eligiera a Kitty (au hija mayor para que herede), iría en contra de toda la tradición que acompaña a Althorp. Simplemente es así. Entiendo los problemas que tiene como concepto”.

También hay que decir que a Althorp tanto Harry como William han regresado cuando su madre cumple años de fallecida. Se espera que esta visita se repita a finales de mes, cuando Diana cumple 28 años de fallecida.

