Carlos III ahora vende galletas para perro ¿qué más ofrece el Rey de Inglaterra?

El palacio Balmoral, la residencia favorita de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre del 2022, y donde pasó sus últimos días también es la segunda casa de los actuales monarcas de Gran Bretaña, Carlos III y Camila, antes Parker Bowles.

El lugar abierto al público, en algunas partes, cuenta con una tienda de souvenirs o recuerdos donde tradicionalmente se han ofrecidos libros, bufandas, peluches, llaveros y otros artículos turísticos. Algunos de los libros contiene textos o dibujos hechos por el propio rey. También hay teteras, pocillos, platos, portavasos, sombrillas, individuales, caminos de mesa y porcelanas, entre otras. El articulo más costoso allí es una botella de whisky por un valor de 3.200 libras, más o menos 17 millones de pesos colombianos.

Carlos III lanza nuevos productos en la tienda del palacio Balmoral

Esta semana la tienda decidió poner en ventas nuevos productos y fue así como lanzó paquetes de galletas horneadas para perros, que son hechas en la cocina del palacio. Según describe la página web del sitio son hechas “para príncipes y princesas peludos hechas“con cariño en pequeñas cantidades para tu príncipe o princesa de cuatro patas”, estas se elaboran con harina integral, huevo y caldo de pollo.

Así mismo incorporaron otros artículos pensando en los canes como collares, correas y bolsas y recipientes para dar de comer con el escudo de armas, aunque lo más destacado son los abrigos de tweed (la lana escocesa favorita del rey desde que era niño) que se promocionan como “Elegantes, lavables a máquina y con una capa de agua, el abrigo de tweed para perros es perfecto para los fríos paseos invernales”.

¿Cuánto vale entrar al palacio Balmoral en Escocia?

Las ganancias derivadas de las ventas en la tienda del palacio de Balmoral van directamente a las cuentas de Carlos III y Camila, quienes son propietarias de la lujosa casa.

La entrada al palacio cuesta 18.50 libras esterlinas, algo más de 100 mil pesos colombianos; los niños pagan 9.50, casi 52 mil pesos colombianos. Los menores de 5 años no pagan.

