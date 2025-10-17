Príncipe Andrés: pecados, escándalos y secretos del hermano del rey, que renunció

Por largo tiempo se dijo que la reina Isabel II tuvo como hijo favorito a Andrés, duque de York, esto a pesar de que ha sido un príncipe envuelto en situaciones escandalosas. Cuando aún vivía su madre, quien siempre lo protegió esto llegó a un extremo tal que ella lo despojó de sus títulos militares.

La historia vergonzante del príncipe Andrés inició con su relación con el controvertido Jeffrey Epstein, con quien compartió en fiestas donde asistían menores de edad. Y fue precisamente una de ellas, Virginia Giuffre, Roberts de soltera, quien interpuso una demanda contra el miembro de la casa real de Windsor por presunto abuso sexual cuando ella era menor.

En ese entonces, los abogados del Príncipe, que solicitaron a la justicia de Estados Unidos el archivo de la denuncia amparados por un acuerdo extrajudicial en el que la demandante recibió 500 mil dólares a cambio de no emprender acciones legales, fueron notificados de la negación de esta por lo que dejó en firme el futuro juicio del hijo menor de la Isabel II.

Esta noticia desencadenó una reunión no programada entre los Windsor, donde la Reina, el entonces príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, y su hijo, el príncipe William, hoy príncipe de Gales, luego de analizar las implicaciones llamaron a Andrés para informarle de sus determinaciones, que posteriormente fueron dadas a conocer en un comunicado del Palacio de Buckingham en el que se reveló que ha sido despojado de todos sus títulos militares, además de patrocinios reales y honoríficos, que fueron devueltos a la Reina.

Aunque conservó el título nobiliario, realmente pase lo que pase, Andrés seguirá siendo príncipe siempre, porque es una condición que le viene naturalmente por ser hijo de la reina, desde entonces no utiliza el título de ‘Alteza Real’, ni representa a la institución monárquica. Toda su defensa la afrontó sin los privilegios de la Corona.

La conducta de Andrés y el despojo de titulares militares representó una vergüenza también en las instituciones de este orden, ya que el príncipe Andrés durante más de dos décadas estuvo en servicio activo en la Marina británica y era recordado por su valiente participación en la guerra de las Malvinas.

La lapidaria entrevista del príncipe Andrés

Luego llegó la desafortunada entrevista concedida a la BBC en la que buscaba despejar dudas sobre sus acciones personales y su amistad con Epstein, que resultó la peor de su vida, esto derivó en su retiro de la vida pública. Todo este escándalo se convirtió en un lunar en plena celebración del Jubileo de Platino, los 70 años en el trono de la reina Isabel, fallecida hace casi tres años.

Aunque en el juicio, Virginia siempre se negó a llegar a un acuerdo posteriormente trascendió que cerró un trato extrajudicial con el príncipe Andrés en febrero de 2022, quien nunca admitió su culpabilidad. La prensa habló de unos 14 millones de euros. También se dice que esta suma salió de la fortuna personal de la entonces reina Isabel II.

Andrés siempre ha dicho que rompió toda relación con Epstein después de la publicación de la foto de los dos en Central Park, de Nueva York, en diciembre de 2020, pero luego trascendieron e mails donde Andrés le escribió: “Mantengámonos en contacto. Pronto volveremos a jugar”.

El caso de espionaje del príncipe Andrés

Como si el escándalo sexual no fuera suficiente, Andrés ha enfrentado señalamientos que lo vinculan con un supuesto agente espía a las órdenes de Pekín.

Yang Tengbo, conocido como Chris Yang empresario que residía entre Londres y Pekín, fue acusado por un tribunal inglés de ser espía y de utilizar su relación con Andrés para acceder a personas de alto nivel información privilegiada.

Fue arrestado en un aeropuerto en 2021 y en su celular se hallaron pruebas contundentes al respecto.

En sus mensajes mencionaba que gracias al príncipe había llegado a eventos en el palacio de Buckingham, en el castillo de Windsor y el palacio de Saint James, así como a la celebración de los 60 años del entonces duque de York.

El príncipe Andrés se aleja por completo de la familia

Este viernes 17 de octubre Andrés se aleja aún más de su familia, al renunciar a lo poco que le quedaba. Andrés que ya no es Su Alteza Real tampoco participará en ninguna de las celebraciones oficiales de la familia, comenzando por la tradicional reunión de Navidad en la residencia de Sandringham.

“Tras discutirlo con el Rey, y con mi familia inmediata y más cercana, hemos llegado a la conclusión de que las acusaciones continuas contra mi persona suponen una distracción para Su Majestad y la Familia Real durante sus tareas. He decidido, como siempre he hecho, anteponer mi deber con mi familia y con mi país. Me reafirmo en la decisión que tomé hace cinco años de alejarme de mis tareas públicas”, señala el comunicado de Andrés que reafirma su posición para, palabras más palabras menos, no afectar la monarquía. La novedad es que ya no será duque de York, lo cual implica tampoco recibir en adelante dineros derivados de este ducado.

“De acuerdo con Su Majestad, ambos hemos creído que debo ir un paso más allá. Por ello, ya no usaré mi título ni los honores que se me han concedido. Como ya he dicho anteriormente, niego todas las acusaciones vertidas en mi contra”, mencionó Andrés que por años ha mantenido que es inocente de todas las acusaciones.

Hay que mencionar que esta decisión se da después de se lanzara un libro póstumo sobre la vida de Virginia Giuffre, quien se suicidó el pasado 25 de abril. Allí volvió a hablar de Andrés y lo señal´como un hombre “consciente de sus privilegios” convencido de que “tener sexo con ella era su derecho de nacimiento”.

Andrés, nacido en 1960, fue el primer hijo que tuvo Isabel II como reina de Inglaterra. Carlos y Ana nacieron antes de que fuera coronada en 1953. Este hecho le permitió a la monarca tener más tiempo para estar presente en su crianza y comenta los expertos, volverlo su favorito.

Andrés se casó con Sarah Ferguson, tuvieron dos hijas. La pareja a pesar de estar separada mantiene una amistad, se dice que la duquesa de York es el único apoyo con el que cuenta el ahora ex duque.

