El príncipe William cumplió 43 años. Celebró con los nuevos miembros de la familia

El príncipe William se perfila con paso firme como el futuro rey del Reino Unido. Como hijo mayor del rey Carlos III y de la princesa Diana, William representa una nueva generación de la monarquía británica.

En tiempos recientes, el príncipe ha tomado un papel más activo, especialmente después de los problemas de salud que han afectado a su padre, el rey Carlos III, y a su esposa Kate, quien este año compartió que está recibiendo tratamiento por cáncer. A pesar de estas circunstancias tan desafiantes, William ha continuado con su agenda pública y su papel como padre, ganándose elogios por su fortaleza y su discreción.

Más allá de sus responsabilidades como miembro de la realeza, el príncipe William siempre ha puesto su vida familiar en primer lugar. Desde que se casó con Kate Middleton, en 2011, quien ahora es la princesa de Gales, ha cultivado la imagen de un esposo comprometido y un padre presente. Con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, William disfruta de momentos familiares que, aunque en gran parte se mantienen alejados de la mirada pública, reflejan su vida hogareña. Las fotos que comparte el Palacio, muchas veces tomadas por la misma Kate, muestran al futuro rey no solo como un líder, sino como un padre que aprecia los pequeños momentos: jugar en el jardín, llevar a sus hijos al colegio o disfrutar de una caminata en familia.

(Príncipe de Gales, Princesa de Gales, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL Fotografía por: NEIL HALL

Así celebró el príncipe William su cumpleaños 43

El pasado 21 de junio, William cumplió 43 años. Lejos de grandes celebraciones, decidió conmemorar el momento de una forma más íntima y conmovedora que tocó el corazón de sus seguidores: compartió una fotografía en la que aparece junto a los nuevos miembros de su familia, sus cuatro cachorros. La imagen, que se difundió a través de las cuentas oficiales de los príncipes de Gales, muestra al príncipe rodeado de sus nuevas mascotas en un entorno campestre, sonriendo y disfrutando del momento.

“¡Feliz cumpleaños! ¡Con cariño, C, G, C, L, Orla y los cachorritos!”, se lee en el post que cuenta con más de 540 mil likesy que habría hecho Kate. Con esa foto no solo celebró su cumpleaños, sino que también brindó una mirada íntima a su lado más personal y familiar.

“Lo hiciste increíble. Este año debió haber sido muy duro para ti. Pero debes saber que le muestras al mundo lo increíble que eres: una inspiración para un esposo, padre, hijo y militar. Ahora, por favor, tómate un buen fin de semana, descansa y consiéntete”, “feliz cumpleaños al futuro rey Guillermo”, “se ve en su mejor momento”, “¡Feliz cumpleaños, Su Alteza Real! ¡Eres absolutamente increíble y te mereces lo mejor! ¡Espero que tengas un día increíble con tu familia y amigos y un año nuevo increíble! ¡Te quiero muchísimo!”, “¡Esta hermosa foto nos emocionó muchísimo!”, “veo que ya tienes el mejor regalo: el amor de tu familia y de tus cachorros”, “¡La forma en que tratas a los animales dice mucho de ti!”, son algunos de los comentarios que le dejaron en redes.