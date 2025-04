Fotos de la princesa Leonor en bikini: revelan cómo se obtuvieron y su precio

Leonor de Borbón, hija de los reyes Felipe y Letizia, es la heredera al trono y por ello, desde hace varios años se viene preparando en distintas áreas, una de ellas en formación militar con la armada de su país.

La joven de 19 años, que actualmente tiene el título de princesa de Asturias, viaja desde enero pasado en la embarcación Juan Sebastián Elcano, un crucero de instrucción donde ella es parte de un equipo de formación de 30 marineros.

En medio de este periplo, durante un día de descanso en Uruguay, la joven heredera fue fotografiada en bikini, siendo la primera vez que el mundo conoce imágenes tan informales de Leonor. Según la prensa española, solo en Grecia hubo unas fotos muy borrosas a gran distancia de la princesa que entonces eran una niña.

Mientras los cibernautas aplauden que la futura monarca sea una joven normal, que se divierte como cualquier otra en la playa, los medios españoles indagan en los detalles de cómo se lograron las instantáneas teniendo en cuenta que Leonor siempre lleva consigo escoltas.

Las fotos de Leonor en bikini fueron ofrecidas a varios medios españoles

Según el programa de Telecinco ‘Tardear’, a su equipo le llegó una oferta para ser los primeros en publicar el material y la primera oferta fue de 250 mil euros.

El espacio dio a conocer un audio donde se escucha a un negociador ofrecer las fotos por eses valor y señalar que hay interés de otros en ellas. “Se le ve en diferentes actitudes, en bikini, bañador, en el agua, con un chico...esas imágenes ahora mismo son 250.000 euros, y hay encima de la mesa dos cifras que los fotógrafos están evaluando, son superiores a los cien mil euros”. Hoy se sabe que ese fue el precio inicial, pero se pagó una suma muy distinta.

El programa no llegó a un acuerdo como sí lo hizo la revista Diez Minutos, que finalmente se lanzó con la exclusiva casi cuatro semanas después de haber sido tomadas las fotos.

¿Cuántos fotógrafos lograron el bikinazo de Leonor de España?

Sobre los detalles de cómo fueron obtenidas y cuántas personas intervinieron en esto, el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, reveló que fue un solo fotógrafo el que obturó su cámara y logró las imágenes en la playa de La Mulata en Montevideo. “Un fotógrafo español el pasado 6 de marzo”.

En declaraciones a Tardear, el director de Diez Minutos Vicente Sánchez, dijo que fueron tres semanas de negociación y cuatro reuniones para finalmente llegar al acuerdo.

El fotógrafo Diego Arrabal, que no fue el autor de las fotos, pero conoce los detalles del material dijo en ‘Sonsoles’ que “este reportaje lo ha hecho solamente un fotógrafo, lo cual es aún más complicado porque suelen ir dos o tres juntos… había dos chicas más con Leonor, pero eran parte de su escolta”, también dijo que es un freelance que “se la juega, se esconde de los escoltas”.

La millonaria suma que pagaron por las fotos de Leonor en bikini

Sobre cómo logró saber dónde estaría la princesa reveló: “En este caso no hace falta seguir a la princesa, sino a los escoltas, que un día antes están vigilando en la playa, así que dices, me la juego en la playa donde he visto a los escoltas cuatro horas mirando todos los huecos”. De esta manera el reportero solo aguardó la llegada de la futura reina “con la suerte de que en efecto sí llegara”.

Sobre la suma que finalmente se pagó por las imágenes, al parecer oscilaría entre 60 mil y 100 mil euros, es decir entre 275 y 450 millones de pesos colombianos.