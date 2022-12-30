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La reina Camila cumple 79 años. Así celebra y luce la esposa del rey Carlos III

La reina Camila celebra este viernes 17 de julio su 79 cumpleaños con el anuncio de que todos los alumnos de último año de primaria en el Reino Unido recibirán estas Navidades un ejemplar especial de ‘Criaturas imposibles’, de la escritora Katherine Rundell, dentro de una iniciativa para fomentar la lectura infantil.

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Por Redacción Vea y Agencia EFE
17 de julio de 2026
Según el tarot, este será un año tranquilo para el Rey y su esposa, quien lo apoyará incondicionalmente.
Fotografía por: Getty

Con motivo de su cumpleaños número 79, la cuenta de Instagram de los reyes de Inglaterra ha difundido una fotografía de la esposa de Carlos III, tomada el pasado mes en el Salón de Estado del castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte, en la que aparece con un vestido azul y un broche de mariposa de diamantes y zafiros que recibió la difunta Isabel II en un acto oficial en 1977.

También se prevé que como parte de la celebración, a mediodía de hoy se dispare una salva de 41 cañonazos en su honor desde el Green Park londinense.

Desde que se casó con Carlos III, en el 2005, la otrora Camila Parker ha procurado celebrar este día en un ambiente discreto y alejada de los grandes eventos. Este año parece que será de igual manera.

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El regalo de Navidad de la Reina llegará a los alumnos en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte dentro de un programa impulsado junto al National Literacy Trust, organización de la que es patrona, según se indica en un comunicado.

Cada ejemplar incluirá un sello real diseñado especialmente para la ocasión y un mensaje personal de la soberana en su interior, en el que describe ‘Criaturas imposibles’ como “una brillante fantasía” que introducirá a los jóvenes lectores en un mundo de “amigos míticos y enemigos aterradores”.

Camila, patrona de varias organizaciones británicas para la alfabetización y la lectura, creó en 2023 su propia entidad benéfica, La Sala de Lectura de la Reina, dedicada a promover el valor de los libros.

Nacida el 17 de julio de 1947, Camilla Rosemary Shand (Parker Bowles tras su primer matrimonio) se casó en 2005 con el entonces príncipe Carlos, con quien mantenía una relación desde hacía décadas.

Convertida en reina consorte tras su llegada al trono en septiembre de 2022, Camila ha acompañado al monarca en numerosos compromisos oficiales y durante su tratamiento contra el cáncer, anunciado en 2024.

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Por Redacción Vea y Agencia EFE

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