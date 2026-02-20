¿Quién es y dónde está Sarah Ferguson: la ex esposa de Andrés, el expríncipe detenido?

En medio de los problemas legales del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, quien fue detenido el jueves 19 de febrero por las autoridades y permaneció en custodia por 11 horas, rindiendo indagatoria por la investigación en torno a su relación con Jeffrey Epstein, los medios europeos se han preguntado por la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, quien ostentó el título de duquesa de York en la década del 80.

Al parecer, Sarah, de 66 años, estaría voluntariamente desaparecida, ya que su nombre también es referido varias veces en los archivos que salieron a la luz relacionados con el delincuente y abusador sexual. Según Andrew Lownie, historiador, escritor y periodista británico, escribe en su ñibro ‘Entitled: The Rise and Fall of the House of York’ , Ferguson siempre fue amante de los lujos, las excentricidades y cuando se separó de Andrés, con quien tuvo a sus dos hijas Beatriz y Eugenia, siguió teniendo ese estilo de vida, pero luego se endeudó. Por esta razón, Epstein, con quien habría hecho una estrecha amistad, la habría mantenido por casi 15 años.

Fergie y Andrés, una pareja inusual y estrambótica

Sarah y Andrés se casaron en 1986 y durante varios años ella hizo parte de la familia real británica aprovechando al máximo todas las comodidades que su título de duquesa le permitía.

El texto asegura que en muchas ocasiones gastó a manos llenas, se marchó de hoteles de lujo sin pagar, así como de almacenes exclusivos. Incluso asegura que Mohamed Al-Fayed, dueño de los almacenes Harrods –y padre de Dodi Al Fayed, se cansó de pedir que le reclamaran que pagara una cuenta pendiente.

Cuando se separó de Andrés, en 1996, se acabó la relación sentimental, pero en realidad, seguirían siendo grandes amigos, lo suficiente como para compartir el mismo techo. Hasta hace poco vivieron en la residencia Royal Lodge, el lugar que debieron desalojar tras el escándalo de Epstein. El mencionado libro dice que estando casados se permitieron infidelidades.

Económicamente, Fergie, como se le conocía, se sostuvo con sus libros infantiles, pero en un momento llegó a acumular demasiadas deudas al punto de declararse en quiebra. En realidad ninguna empresa le daría para pagar la cantidad de gente a su servicio personal que tuvo. Cerca de una docena de personas. Ferguson estudió relaciones públicas y Arte.

Se habla de ocasiones en que la Reina Isabel pagó algunas de sus obligaciones

Otro de sus benefactores fue Jeffrey Epstein, lo que quedaría al descubierto con los documentos expuestos y él mismo lo escribiría. Ella lo negó en público rechazando cualquier vínculo estrecho con él. “Sé que te sientes endiabladamente decepcionado por lo que has podido leer o escuchar, y te pido humildemente disculpas”, escribió Sarah Ferguson a Epstein. “Siempre has sido un amigo generoso, constante y supremo para mí y para mi familia. Como sabes, absolutamente nunca pronuncié la palabra ‘P’ [de pedófilo] al referirme a ti, como han escrito que dije”, le habría dicho en otra.

Lo cierto es que parecería claro que Sarah y Epstein fueron muy amigos y ella en público lo negó, pero en privado aceptó dinero para su manutención por casi 15 años, por lo menos eso fue lo que escribió el mismo pedófilo en los mentados documentos.

Y mientras Fergie sigue escondida para evitar responder, sus hijas, cercanas a Kate y a William, serían en realidad las más afectadas con todo el escándalo, ya que eran las únicas de esa familia con la puerta abierta a palacio, pero a estas alturas ya no se sabe.

