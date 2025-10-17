Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Realeza

Expríncipe Andrés y Sarah Ferguson no podrían volver a Estados Unidos. Temen ser arrestados

Según un medio estadounidense, el hermano del rey Carlos III y su exesposa Fergie sabrían que no pueden volver a territorio estadounidense para evitar líos legales.

Por Redacción Vea
24 de noviembre de 2025
Expríncipe Andrés y Sarah Ferguson no podrían volver a Estados Unidos. Temen ser arrestados
Fotografía por: Archivo Particular

Desde que Andrés, el hermano de Carlos III, fue despojado de sus títulos, beneficios y propiedades a las que tenía derecho como parte de la familia británica, han surgido una serie de informaciones que confirman que el ex príncipe no solo mantuvo su amistad con Jeffrey Epstein, después de que este tuviera orden de arresto por crímenes sexuales, sino que los asesores del norteamericano consideraron que el miembro de la realeza, podría perjudicar aún más la imagen del empresario Epstein, por lo cual le recomendaron alejarse de Inglaterra y del príncipe.

Es de conocimiento público que a Andrés le pidieron que abandone la residencia de Windsor, Royal Lodge, el lugar que ha sido su casa por más de 15 años y por el cual no paga ningún arriendo, asunto que causó indignación entre algunos súbditos ingleses.

Andrés había firmado un acuerdo de arrendamiento en el cual no solo debía pagar un canon sino hacerse cargo del mantenimiento del lugar, algo que evidentemente no hizo, ya que se especula que los jardines y demás áreas presentan un deterioro evidente.

Vínculos relacionados

El príncipe Andrés habría llevado prostitutas a palacio. La reina lo sabría
Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, pierde su título, honores y su mansión
El príncipe Andrés recibió a Epstein en Windsor tras orden de arresto contra pederasta
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

También ha trascendido que él habría pedido que a cambio de dejar la residencia, una casa para él y otra para su exmujer Sara Ferguson, conocida por algunos como Fergie, dentro del mismo terreno.

.

Los nuevos correos electrónicos añadieron más polémica en torno a la figura de Andrés. Se habla de que habría mensajes como “estamos juntos en esto”, que habría enviado a Epstein.

¿Por qué Andrés y Fergie no podrían ir a Estados Unidos?

Ahora según Page Six, Andrés, antes de duque de York, y su ex Sarah no podrían regresar a Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia.

El diario explica que en caso de hacerlo podrían enfrentar una detención o arresto o incluso ser llamados a declarar por los crímenes relacionados con Epstein.

De momento no se sabe aún, si el rey Carlos aceptó al condición de Andrés para marcharse de la casa que ocupa. Recordemos que Andrés y Sarah siguen viviendo bajo el mismo techo y son amigos, peses a haberse divorciado en 1996.

Contrario a la relación deteriorada de Andrés y su hermano el rey, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, siguen siendo bastante cercanas a la familia real e incluso acuden a eventos en representación de la corona.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Príncipe Andrés

Carlos III

Jeffrey Epstein

Realeza británica

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.