Expríncipe Andrés y Sarah Ferguson no podrían volver a Estados Unidos. Temen ser arrestados

Desde que Andrés, el hermano de Carlos III, fue despojado de sus títulos, beneficios y propiedades a las que tenía derecho como parte de la familia británica, han surgido una serie de informaciones que confirman que el ex príncipe no solo mantuvo su amistad con Jeffrey Epstein, después de que este tuviera orden de arresto por crímenes sexuales, sino que los asesores del norteamericano consideraron que el miembro de la realeza, podría perjudicar aún más la imagen del empresario Epstein, por lo cual le recomendaron alejarse de Inglaterra y del príncipe.

Es de conocimiento público que a Andrés le pidieron que abandone la residencia de Windsor, Royal Lodge, el lugar que ha sido su casa por más de 15 años y por el cual no paga ningún arriendo, asunto que causó indignación entre algunos súbditos ingleses.

Andrés había firmado un acuerdo de arrendamiento en el cual no solo debía pagar un canon sino hacerse cargo del mantenimiento del lugar, algo que evidentemente no hizo, ya que se especula que los jardines y demás áreas presentan un deterioro evidente.

También ha trascendido que él habría pedido que a cambio de dejar la residencia, una casa para él y otra para su exmujer Sara Ferguson, conocida por algunos como Fergie, dentro del mismo terreno.

Los nuevos correos electrónicos añadieron más polémica en torno a la figura de Andrés. Se habla de que habría mensajes como “estamos juntos en esto”, que habría enviado a Epstein.

¿Por qué Andrés y Fergie no podrían ir a Estados Unidos?

Ahora según Page Six, Andrés, antes de duque de York, y su ex Sarah no podrían regresar a Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia.

El diario explica que en caso de hacerlo podrían enfrentar una detención o arresto o incluso ser llamados a declarar por los crímenes relacionados con Epstein.

De momento no se sabe aún, si el rey Carlos aceptó al condición de Andrés para marcharse de la casa que ocupa. Recordemos que Andrés y Sarah siguen viviendo bajo el mismo techo y son amigos, peses a haberse divorciado en 1996.

Contrario a la relación deteriorada de Andrés y su hermano el rey, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, siguen siendo bastante cercanas a la familia real e incluso acuden a eventos en representación de la corona.

