Revelan estado de salud de Carlos III y la verdad del cáncer. “Está desanimado”

Carlos III no ha parado de asistir a eventos y cumplir con la agenda que le corresponde como monarca británico. Si bien es cierto que cuando recién dio a conocer, hace ya un año, que padecía de cáncer, menguó sus actividades y algunas quedaron en cabeza de su hijo mayor y futuro rey de Inglaterra, William de Gales, también lo es que no se ha desprendido por completo de los compromisos, incluso tuvo un largo viaje fuera de Reino Unido, a Australia hace tres meses.

Recientemente, tuvo una reunión en su casa con más de 100 invitados. Fue en su residencia de campo de Highgrove, donde se vio tranquilo y entusiasta, junto a su esposa Camila, David y Victoria Beckham, Helen Mirren y el actor Stanley Tucci, con motivo de la celebración de la unión del país británico con Italia. Allí también se confirmó el próximo viaje del rey a tierras italianas.

Sin embargo, esa misma reunión generó preocupación sobre su salud, ya que según reportó el medio Fiesta, el rey no estuvo del todo bien.

Carlos III seguiría luchando contra el cáncer

La información que fue reproducida por varios medios europeos, entre ellos ABC, revela que el rey sigue lidiando con el cáncer, que hasta hoy se ignoran exactamente en dónde es, aunque ha habido rumores de que podría tratarse de cáncer de páncreas, uno de los mas agresivos que existe.

Después de la reunión los medios volvieron a recordar que Kate Middleton, que fue diagnosticada de cáncer, después de su suegro ya dio a conocer que terminó sus quimioterapias y entró en remisión, es decir sus análisis arrojaron que está libre del mal.

No ha ocurrido así con Carlos III quien aún no estaría curado. ‘Fiesta’ mencionó que la normalidad en la actitud del rey en la reunión no es más que “un tema de cara a la galería”, pues ese tipo de actos y eventos son “cosas que tiene que hacer” por su compromiso declarado con la Corona, aunque en realidad su diagnóstico en el presente podría no ser lo esperado. “Él lo ha dicho clarísimo, que va a estar al servicio de la monarquía hasta el último día de su vida, pero sí que tenemos noticias de que sus últimas revisiones médicas que ha hecho, su cáncer no ha remitido y va a seguir con en el tratamiento”, dijeron los colaboradores del espacio de Telecinco.

EL cáncer de Carlos III sería muy agresivo

Allí también dijeron tener información sobre personas cercanas que indicaron que el mal de Carlos III es “un cáncer agresivo y va para largo”, por lo que Carlos III “va a querer y quiere hacer vida normal hasta donde pueda hacer”, a pesar de que en su entorno hablan del cansancio y el estado “desanimado”.

Adicionaron que “los médicos ya le llamaron la atención durante su viaje a Australia por interrumpir su tratamiento”.

Para su próximo viaje por Italia que el 9 de abril se espera que lo acompañe Camila y que. Al igual que en Australia, vaya s equipo médico con él.

