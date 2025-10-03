Salsa al Parque 2025: programación por días, a qué hora termina, restricciones y más

Con más de dos décadas de historia, Salsa al Parque regresa este 2025 para reafirmar por qué es uno de los festivales gratuitos más importantes de Bogotá. La cita, que cada año congrega a miles de asistentes en torno a la música y la cultura salsera, se prepara para una nueva edición cargada de ritmo y sabor.

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos, encuentros y un ambiente en el que la salsa será protagonista de principio a fin. La programación por días, los horarios y el cierre del evento ya están definidos, y en esta nota encontrará todo lo que necesita saber para no perderse ningún detalle.

Programación de Salsa al Parque 2025

Sábado 4 de octubre

12:00 p.m. – Rueda de Casino

12:20 p.m. – Bellacoson

1:05 p.m. – Luna Llena Salsa Band

1:50 p.m. – Sonido 70

2:55 p.m. – La Suprema Corte

4:10 p.m. – Yuri Buenaventura

5:25 p.m. – El Pantera

6:25 p.m. – Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)

7:40 p.m. – Frankie Vázquez (Puerto Rico)

8:55 p.m. – Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela)

Te puede interesar: Estos son los cierres viales en Bogotá por el Festival Salsa al Parque 2025

Domingo 5 de octubre

12:00 p.m. – Rueda de Casino

12:20 p.m. – Orquesta Candombe

1:05 p.m. – Marea Brava

1:50 p.m. – Alejandro Rincón y La Saloma

2:35 p.m. – Luis Felipe González (Venezuela)

3:50 p.m. – Estrellas de Buena Vista (Cuba)

5:05 p.m. – Edy Martínez & Privilegio Latino

6:05 p.m. – Mickey Taveras (República Dominicana)

7:20 p.m. – Grupo Galé

8:35 p.m. – Sonora Ponceña (Puerto Rico)

Se tiene previsto que las jornadas de Salsa al Parque 2025 finalicen antes de las 11 de la noche, de modo que el público haya desalojado el Parque Simón Bolívar en ese horario.

Recomendaciones y restricciones de Salsa al Parque 2025

El ingreso al festival será exclusivo para mayores de 18 años y estará sujeto a la verificación del documento de identidad en los accesos. Para quienes se encuentren en condición de discapacidad motora o visual habrá un ingreso especial por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales habilitados.

En cuanto a la logística, Salsa al Parque dispondrá de zonas de servicios pensadas para la comodidad y seguridad de los asistentes. En la plaza de eventos estarán instaladas baterías de baños señalizadas, puestos de salud con atención inmediata y ambulancias en el escenario para cualquier eventualidad. Asimismo, se habilitarán puntos de venta de comidas y expendio autorizado de bebidas alcohólicas, que funcionarán únicamente con pago en efectivo, ya que no habrá cajeros ni opción de pago con tarjeta en el lugar.

Las medidas de seguridad también contemplan restricciones claras: no estará permitido el ingreso de comidas, bebidas externas, mascotas, latas, envases de vidrio, armas, objetos cortopunzantes ni elementos que representen un riesgo. Tampoco se permitirá el acceso con camisetas de equipos de fútbol, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones.