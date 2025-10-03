Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Salsa al Parque 2025: programación por días, a qué hora termina, restricciones y más

El festival gratuito se llevará a cabo este 4 y 5 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Esto es todo lo que se debe tener en cuenta.

Por Redacción Vea
04 de octubre de 2025
Todo lo que debes saber sobre Salsa al Parque 2025
Fotografía por: Cortesía

Con más de dos décadas de historia, Salsa al Parque regresa este 2025 para reafirmar por qué es uno de los festivales gratuitos más importantes de Bogotá. La cita, que cada año congrega a miles de asistentes en torno a la música y la cultura salsera, se prepara para una nueva edición cargada de ritmo y sabor.

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos, encuentros y un ambiente en el que la salsa será protagonista de principio a fin. La programación por días, los horarios y el cierre del evento ya están definidos, y en esta nota encontrará todo lo que necesita saber para no perderse ningún detalle.

Programación de Salsa al Parque 2025

Sábado 4 de octubre

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
  • 12:00 p.m. – Rueda de Casino
  • 12:20 p.m. – Bellacoson
  • 1:05 p.m. – Luna Llena Salsa Band
  • 1:50 p.m. – Sonido 70
  • 2:55 p.m. – La Suprema Corte
  • 4:10 p.m. – Yuri Buenaventura
  • 5:25 p.m. – El Pantera
  • 6:25 p.m. – Manolito Simonet y su Trabuco (Cuba)
  • 7:40 p.m. – Frankie Vázquez (Puerto Rico)
  • 8:55 p.m. – Porfi Baloa y sus Adolescentes (Venezuela)

Te puede interesar: Estos son los cierres viales en Bogotá por el Festival Salsa al Parque 2025

Domingo 5 de octubre

  • 12:00 p.m. – Rueda de Casino
  • 12:20 p.m. – Orquesta Candombe
  • 1:05 p.m. – Marea Brava
  • 1:50 p.m. – Alejandro Rincón y La Saloma
  • 2:35 p.m. – Luis Felipe González (Venezuela)
  • 3:50 p.m. – Estrellas de Buena Vista (Cuba)
  • 5:05 p.m. – Edy Martínez & Privilegio Latino
  • 6:05 p.m. – Mickey Taveras (República Dominicana)
  • 7:20 p.m. – Grupo Galé
  • 8:35 p.m. – Sonora Ponceña (Puerto Rico)

Se tiene previsto que las jornadas de Salsa al Parque 2025 finalicen antes de las 11 de la noche, de modo que el público haya desalojado el Parque Simón Bolívar en ese horario.

Recomendaciones y restricciones de Salsa al Parque 2025

El ingreso al festival será exclusivo para mayores de 18 años y estará sujeto a la verificación del documento de identidad en los accesos. Para quienes se encuentren en condición de discapacidad motora o visual habrá un ingreso especial por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales habilitados.

En cuanto a la logística, Salsa al Parque dispondrá de zonas de servicios pensadas para la comodidad y seguridad de los asistentes. En la plaza de eventos estarán instaladas baterías de baños señalizadas, puestos de salud con atención inmediata y ambulancias en el escenario para cualquier eventualidad. Asimismo, se habilitarán puntos de venta de comidas y expendio autorizado de bebidas alcohólicas, que funcionarán únicamente con pago en efectivo, ya que no habrá cajeros ni opción de pago con tarjeta en el lugar.

Las medidas de seguridad también contemplan restricciones claras: no estará permitido el ingreso de comidas, bebidas externas, mascotas, latas, envases de vidrio, armas, objetos cortopunzantes ni elementos que representen un riesgo. Tampoco se permitirá el acceso con camisetas de equipos de fútbol, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Salsa al Parque

Salsa al Parque 2025

Programación Salsa al Parque

Horarios Salsa al Parque

Restricciones Salsa al Parque

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.