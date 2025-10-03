Salsa al Parque 2025 en Bogotá: cierres viales y desvíos para este fin de semana

Movilidad en Bogotá Foto: Cristian Garavito

Este sábado y domingo, 4 y 5 de octubre, se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar el número 26 del Festival Salsa al Parque. De este evento harán parte varios artistas tanto nacionales como internacionales. Por esto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente plan de movilidad para el evento.

¿Cuáles serán los cierres viales?

TRAMO VIAL DÍA HORARIO Calzada Norte de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 60 y Av. Carera 68 4 de octubre 9:00 a 11:59 p.m. Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carera 60 4 de octubre 9:00 a 11:59 p.m. Ciclorruta Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carera 60 4 de octubre 9:00 a 11:59 p.m. Calzada Norte de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 60 y Av. Carera 68 5 de octubre 10:30 a 11:59 p.m. Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carera 60 5 de octubre 10:30 a 11:59 p.m. Ciclorruta Calzada Sur de la Av. Calle 63 entre Av. Carrera 68 y Av. Carera 60 5 de octubre 10:30 a 11:59 p.m.

¿Cuáles serán los desvíos?

Los usuarios que circulen en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 60 y deseen tomar la Av. Calle 63 al occidente deberán continuar por la Av. Carrera 60 al Sur y Av. Calle 53 o Av. Calle 26 al Occidente.

Los usuarios que circulen en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. Carrera 60 al Sur y Av. Calle 53 o Av. Calle 26 al Occidente.

Las personas que circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Quienes circulen en sentido Occidente – Oriente por la Av. Calle 63, podrán tomar la Av. Carrera 68 al Norte y Av. Calle 68 al Oriente.

Los usuarios que circulen en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán continuar por la Av. Carrera 68 al Sur y Av. Calle 26 al Oriente.

Además, las personas que circulen en sentido Sur - Norte por la Av. Carrera 68 y deseen tomar la Av. Calle 63 al Oriente, deberán tomar la Av. Calle 26 o la Av. Calle 53 al Oriente.

Algunas recomendaciones:

Para los asistentes a la actividad, recomiendan llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio. Sugieren evitar el uso de vehículo particular.

Recomiendan programar los viajes y actividades el sábado 4 y domingo 5 de octubre en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.

Recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

