Andrea Serna reveló sus secretos de belleza junto a otras famosas como Kathy Porto

La compañía de productos de belleza Cetaphil lanzó Optimal Hydration en un evento que tuvo como anfitriona a la presentadora Andrea Serna. Durante la tarde la experta Ali Trejo y el maquillador de celebridades Malejo Cangrejo dieron consejos y comentaron sus tips para el cuidado y la hidratación de la piel. También se vivió una clase de Yoga Fácil en la que famosas como Katherine Porto, Isabel Cristina Estrada, Carolina Sepulveda, Julieth Pardau y Stephania Duque conocieron más de esta práctica de moda en todo el mundo.

Al finalizar en evento, Andrea Serna, conductora de El Desafío: The Box, nos reveló en exclusiva parte de sus secretos de belleza: “A mí me ha ayudado haber tomado muchas precauciones y tener mucha conciencia del cuidado de la piel desde muy jovencita, desde los 20 años empecé hidratación mañana y noche y estuve siempre muy atenta al cuidado del contorno de los ojos. Los tratamientos preventivos me encantan. La hidratación entra a jugar un papel súper importante y fundamental la protección solar”, comentó.

Mira la galería de famosas que asistieron y no te pierdas sus tips de belleza en este link:

