Así se vivió el lanzamiento de ‘Lo bueno nunca dura’ de Pipe Bueno y Luis Alfonso

Hace unos días, Pipe Bueno y Luis Alfonso realizaron el lanzamiento para medios de comunicación de su nueva colaboración musical, Lo bueno nunca dura. La canción tiene como eje central el valor que debe dar al amor que siempre está presente, a pesar de los obstáculos.

“Para sentarme a componer necesito estar feliz o triste, pero no puedo estar normal, porque siento que el sentimiento no me sale, a pesar de que tenga claro cuál es el tema del que quiero escribir (…) Se que Lo bueno nunca dura se convertirá en el himno de la música regional colombiana para cerrar este 20222″, afirmó Luis Alfonso, en una charla exclusiva con Revista Vea.

En medio de la entrevista Pipe Bueno afirmó que se siente muy feliz de haber podido compartir con Luis Alfonso en esta colaboración musical, pues además de ser colegas, le tiene un inmenso respeto y aprecio.