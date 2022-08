¿Por qué Luisa Fernanda W no sube tanto contenido con Pipe Bueno? Esta es la razón

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan juntos más de 3 años, son padres de Máximo, quien nació en octubre del 2020 y esperan con mucho amor a su segundo bebé, a quien llamarán Domenic.

Como es normal, los famosos suelen publicar muchas fotos y videos no solo de sus facetas profesionales, sino también, de sus vidas privadas. De hecho, la mayoría de los internautas piensan que si publican frecuentemente contenido con sus parejas, es porque están muy bien, pero cuando lo dejan de hacer, entonces están enfrentando, supuestamente, una crisis en su relación. En muchos casos, su teoría ha resultado cierta.

Luisa Fernanda W reveló por qué no sube tanto contenido con Pipe Bueno

A través de su cuenta de Instagram, los usuarios le preguntaron a la influenciadora paisa sobre su relación con el cantante de música popular. “¿Por qué casi ya no montas cosas con Pipe?”, fue el interrogante que le dejaron en la cajita de ‘preguntas y respuestas’.

Sin mayor problema, Luisa reveló que se debe al enfoque de su contenido, pues sus redes sociales tienen otro fin, más allá de mostrar su vida privada. “Me gusta compartirles muchas cosas con Pipe, videos chistosos, o momentos en pareja o con nuestro hijo, pero muy contaditos, porque realmente ustedes saben que mi contenido no se basa en eso, ustedes pueden ver que siempre ha ido muy versátil, pero mi enfoque realmente ha sido darles tips de maquillaje, sketchets, outfits, o incluso, últimamente tips de emprendimiento. También les he compartido contenido musical en YouTube e Instagram, pero no todo se basa en mostrarles contenido con mi pareja. Eso lo hago de vez en cuando, cuando algo me parece muy divertido”, afirmó.

De igual manera, aseguró que también prefiere evitar publicar tips sobre maternidad. “Jamás me metería en eso, muchos creían que porque soy madre entonces me la iba a pasar dando tips de maternidad y no, ese no es mi campo…. Realmente, la verdadera intimidad de mi pareja me la reservo al igual que la crianza de mi hijo”, concluyó.

