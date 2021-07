Beatriz Camacho en Colombiamoda: “hacemos prendas que trascienden en el tiempo”

La diseñadora cartagenera Beatriz Camacho se llevó lo aplausos con la colección Flor de Sal que presentó la noche del martes 27 de julio en el Gran Salón de eventos de Colombiamoda 2021. Incluyó 38 looks con colores inspirados en los amaneceres y atardeceres. Minutos antes de su pasarela habló con Vea sobre sostenibilidad, el término que hoy se escucha bastante cuando de moda se habla. En su opinión la palabra se usa de manera irresponsable y no concierne a moda sino a un estilo de vida que implica mucha responsabilidad.

“Se utiliza de manera hasta irresponsable, no se trata de utilizar poliéster reciclado y hacer millones de batas que no sé a dónde va a terminar. Creo que se trata de revisar los valores de las compañías, revisar mi responsabilidad social real con el medio ambiente. Se usa la palabra como si fuera una palabra de moda y sostenibilidad no tiene nada que ver con la moda, tiene que ver con un estilo de vida, una responsabilidad y el compromiso de ser sostenible. Eso tiene un costo.

Nosotros hacemos lo posible por utilizar materiales que sean mínimamente invasivos para el medio ambiente y otra de las prácticas que para nosotros es ley, es la calidad. Hacer prendas que trasciendan en el tiempo, no que duren una temporada, no que sean de un solo dueño, sino que sean lo suficientemente buenas, bien hechas y deseables tanto para ti o que uno las pueda ver en un vintage store en 20 años, que sean prendas que puedan perdurar, eso es realmente sostenible. Sostenible no es utilizar un material reciclable, es hacer calidad y que la gente sienta amor por eso porque tiene ese valor agregado, de algo que no es simplemente una tela y una costura…”

En ese orden de ideas está fuera de moda las prendas que no duran, que no trascienden o están elaboradas con materiales de poca calidad. “la basura no está de moda”, agrega la creadora cartagenera.

Regresando a su colección Flor de sal que presentó de la mano de una conocida compañía de teléfonos móviles, para ella recurrió a textiles en fibras naturales e implementó tecnología como la estampación digital, lo que le permitió un menor consumo de agua, representando además el compromiso ambiental de su marca.

