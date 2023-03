Blink-182 no se presentará en el Festival Estéreo Picnic 2023

La organización del Festival Estéreo Picnic confirmó por medio de comunicado de prensa que uno de sus principales headliners para esta edición, la banda norteamericana Blink-182, no estará presentando su show en el evento por lesión de uno de sus integrantes, lo cual obligó a cancelar toda su gira por México y Sudamérica en 2023.

¿POR QUÉ CANCELÓ BLINK-182?

Una lesión importante en una de las manos del baterista de Blink-182 Travis Baker es la razón por la cual la agrupación de punk originaria de California no podrá visitar nuestro país, en un show que hacia parte de su gira por México y Sudamérica. Es así como el espacio que vería el concierto de la reconocida banda, el Festival Estéreo Picnic, anuncia este repentino revés; sin embargo, confirmó el nuevo headliner para el jueves 23 de marzo, la agrupación de pop rock Twenty One Pilots, quienes llegarán al festival de música más importante del país para presentar su nuevo álbum y reconocidos temas como Shy Way y Streed Out.

Blink-182 canceló su presentación en Colombia para 2023. Foto: getty images

FECHAS Y BOLETERÍA PARA ESTÉREO PICNIC

El Campo de Golf Briceño a las afueras de Bogotá volverá a recibir una nueva edición del Festival Estéreo Picnic los próximos 23, 24, 25 y 26 de marzo. Serán casi un centenar de artistas entre cantantes, bandas y Djs que deleitarán al público en este evento que espera alrededor de 150 mil asistentes para esta edición. Ingresa ya mismo al portal FestivalEstereoPicnic.com para ver la programación y adquiere tus manillas por medio de la página EntradasAmarillas.com.

