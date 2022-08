Concierto Rosalía Bogotá: cuándo se realizará y toda la logística para asistir

Hace unas semanas, Rosalía presentó Motomami, su tercer álbum de estudio, uno de los más esperados del 2022. Además, se convirtió en un término que fue adoptado en redes sociales para referirse a las mujeres empoderadas.

La española ha conquistado al mundo de la música con canciones como Con altura, Saoko, Despechá, La noche de anoche, Yo x ti, tú x mí. En las letras de sus canciones, la también actriz habla del poder femenino, algunas veces, relacionadas con experiencias personales.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Rosalía en Bogotá?

En abril, la española anunció que por primera vez visitaría Colombia. La intérprete cantará en el Movistar Arena, en Bogotá, el próximo miércoles 31 de agosto, en medio de su gira Motomami World Tour, cuyos éxitos fusionan el flamenco con ritmos urbanos.

“En estos últimos tres años, he querido centrar mi energía en dar a este disco una sensación de riesgo y emoción... todo en este disco se ha hecho desde cero... Conceptualmente, en cuanto a las letras, es el disco más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado una narradora y MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, MOTOMAMI tiene sentido como ...un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma... [y] hay una dualidad. El disco tiene una estructura binaria, dos tipos de energía opuesta... Moto significa ‘fuerte’ y está relacionada con la agresividad, mientras que Mami se refiere a la ‘fragilidad’... También hay sentido del humor e ironía”, dijo en una entrevista con Rolling Stone.

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Rosalía en Bogotá?

Aunque ya están agotadas, las boletas para el concierto de la cantante española oscilaban entre los 150 mil hasta 560 mil pesos, más servicio, dependiendo la ubicación.

Recomendaciones para asistir al concierto

De acuerdo con la página oficial de Tu Boleta, la edad mínima para asistir al concierto es de 6 años. Los menores de 14 deben ingresar en compañía de un adulto responsable y llevar su respectiva identificación.

Además, el Movistar Arena contará con áreas especiales para personas con movilidad reducida y no estará permitido el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo.