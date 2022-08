The Killers por tercera vez en Colombia, esta vez junto a la banda Hot Chip.

El pop rock de The Killers y el Indie de Hot Chip se presentarán en un concierto esperado por miles de seguidores de ambas bandas el próximo 8 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá. Esta es la tercera vez que los estadounidenses The Killers, liderados por Brandon Flowers, se presente en nuestro país, ratificando la afinidad que este grupo de pop rock tiene con el público nacional. Se espera que junto con los temas de su nuevo disco titulado Pressure Machine los norteamericanos interpreten éxitos como ‘Mr. Brightside’, ‘Somebody Told Me’ y ‘When You Were Young’.

Esta vez, en el marco de su nuevo disco titulado Pressure Machine y con sencillos filosos como “Runaway Horses” y “Boy” vendrán para celebrar una carrera increíble cargada de éxitos. Foto: Cortesía

Te puede interesar: ‘Uno de los mejores Disc-Jockey del mundo regresa a Colombia. ¡Prográmate!’.

Por su parte, la agrupación británica Hot Chip liderados por Alexis Taylor y Joe Goddard visitan nuestro país por segunda vez para presentar himnos del Indie pop como ‘Down’, ‘One Life Stand’ y ‘Over And Over’. Será una noche cargada de fuerza y adrenalina que se convertirá en toda una fiesta del pop, el rock y el indie con dos de los mejores exponentes de sus géneros a nivel global. La boletería para The Killers y Hot Chip ya esta disponible desde los $159.000 (+ servicio) hasta los $389.000 (+ servicio) a través de www.taquillalive.com. Deléitate con la música de estas bandas en el siguiente enlace:

Te puede interesar: ‘Anitta canta con Maluma, Missy Elliott y Nicky Jam en su nuevo álbum Deluxe’.