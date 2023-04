Cristina Umaña y Majida Issa ganan Premio Platino por ´Noticia de un secuestro´

Cristina Umaña recibió el Premio Platino a 'Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie' por su interpretación de Maruja Pachón en ´Noticia de un secuestro'. Foto: Getty Images

Cristina Umaña: “Este es un premio a la memoria de nuestro país”

Cristina Umaña aceptó emocionada su galardón en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su interpretación de Maruja Pachón en Noticia de un secuestro. La actriz ibaguereña de 48 años agradeció a los Premios Platino y también al director de la serie. “Gracias Andrés Wood, para mí ha sido un placer trabajar contigo, gracias por confiar en mí, por confiar que podía interpretar a Maruja Pachón, gracias contenernos tanto cuando las emociones estaban desbordadas. Gracias a ti y a Julio por contar con tanta delicadeza una historia que nos duele profundamente y por enseñarnos además, en medio del dolor existe la belleza, y a veces no somos capaz de verla porque duele mucho. Gracias a Maruja Pachón, gracias por abrirnos su corazón y su memoria, y quizás revivir algo que ya estaba dormido un dolor profundo... Este es un premio a la memoria de nuestro país”. Luego de bajar del escenario, la artista reiteró sus agradecimientos, “gracias al jurado por tomarse el tiempo de ver mi trabajo, ¡estoy muy feliz!

Te puede interesar: Premios Platino 2023: Juan Pablo Raba, Majida Issa y más en la alfombra roja

Majida Issa: “Ha sido un proceso de sanación colectiva para el equipo”

La actriz nacida en San Andrés, ganadora del Premio Platino en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su rol como la periodista Diana Turbay, tuvo palabras de afecto para sus compañeros de trabajo y un agradecimiento especial para la periodista que interpretó. “Se me va a salir el corazón, gracias Premios Platino, gracias por contar esta historia tan importante para nosotros, gracias a un equipo creativo y técnico maravilloso, es un honor crear al lado de todos ustedes…Ha sido un proceso de sanación colectiva para el equipo... Este premio es para Diana Turbay, para María Carolina y su familia y para todas las víctimas del conflicto en mi país”.

Te puede interesar: Premios Platino 2023: Michel Brown, de ´Pálpito 2´,debutó como cantante

Andrés Wood: “Gracias Colombia por hacerme parte”

El chileno Andrés Wood agradeció, en el momento de recibir el galardón de Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica por Noticia de un secuestro, a los equipos de Colombia y Chile que estuvieron involucrados en el rodaje de la serie. Luego se dirigió al grupo de nuestro país para ponderar su trabajo. “Los representantes de Colombia, cuatro actores maravillosos que representan a un equipo de producción y técnico impresionante, y sobre todo, a muchos más actores que me habría encantado que estuvieran nominados, y que de alguna manera nos dieron la mano, nos abrieron la mirada de un país y nos hicieron entender la relevancia de la historia que estábamos contando, sin ustedes hubiera sido imposible entender eso. Quiero agradecer a Rodrigo García, que no sé qué estaba pensando cuando me invitó…quiero agradecer esa confianza y los límites que él puso muy sabiamente…Queremos, de alguna manera ser la voz de las víctimas en esta serie, gracias Colombia por hacerme parte”.

Te puede interesar: Ganadores Premios Platino 2023: Benicio del Toro, Cristina Umaña y más