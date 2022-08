‘Dejémonos de Vargas’: este es su nuevo horario

Luego de que MasterChef Celebrity llegara a su fin, el canal RCN anunció la llegada de una nueva producción. Se trataba de Dejémonos de Vargas, una comedia protagonizada por Pity Camacho y Margarita Muñoz, que comenzó a ser emitida desde el 13 de julio y que prometía una gran audiencia.

Te puede interesar: “Me señalaron, ¿con qué derecho?”: Isabella Santiago contesta a sus críticos

‘Dejémonos de Vargas’ cambió radicalmente de horario

A menos de un mes de estar al aire, RCN tomó la decisión de quitar Dejémonos de Vargas de su parrilla de programación de entre semana. Ya no será emitido de lunes a viernes a las 8 de la noche, sino que, ahora comenzará a presentarse lo fines de semana después de las noticias de las 7 de la noche.

Vea también: Tarzán del ‘Desafío The Box’ está rifando la moto que ganó en el reality

En la página oficial del canal RCN, dice: “a partir de este fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, llega Dejémonos de Vargas a las 8:00 p.m., no solo para celebrar el puente festivo, sino también, para deleitarnos con capítulos dobles y desde el principio de la producción. ¿Cómo llegó Yennifer a Bogotá? ¿Por qué Camila no siguió en la academia de baile? ¿Por qué Ramón ya no trabaja en el periódico? Todas estas inquietudes las podrás responder el fin de semana con el nuevo horario de Dejémonos de Vargas”.

El periodista Carlos Ochoa afirmó a través de sus redes sociales: “no funcionó y por eso la van a dar a partir del próximo fin de semana con capítulos dobles, a las 8 de la noche. Así las cosas, (en la parrilla del prime time) queda ‘Café con aroma de mujer’ (versión original) a las 8 de la noche, en reemplazo de ‘Dejémonos de Vargas’. Y yo pensé que como se acaba ‘Enfermeras’ su reemplazo iba a ser ‘Dejémonos de Vargas’ a las 6 pm, pero no, volverá con dos emisiones diarias ‘La rosa de Guadalupe’ a las 5 de la tarde y de lunes a lunes”.

De igual manera, Ochoa afirmó que, al parecer, debido a que los argumentos que había escrito el humorista Dany Hoyos fueron cambios, la producción no ha obtenido el éxito que esperaban: “lo que me contaron es que los argumentos de Dany Alejandro Hoyos fueron cambiados y que por eso no tiene tanto humor ¿Será verdad?”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí