“Me señalaron, ¿con qué derecho?”: Isabella Santiago contesta a sus críticos

Hace unas semanas finalizó MasterChef Celebrity, el reality culinario más visto. El actor Ramiro Meneses fue el ganador, luego de enfrentarse en la final con Tatán Mejía, Carlos Báez y Chicho Arias.

En diálogo con Vea, Isabella Santiago, exparticipante de MasterChef Celebrity, aclaró si sus polémicas en el reality fueron reales o actuadas. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Una de las participantes más polémicas de esta temporada fue la actriz venezolana Isabella Santiago. Sus comentarios dentro de la cocina desataron cientos de críticas entre los televidentes e internautas.

En diálogo con Vea, la actriz se confesó y reveló si todo lo que decía sobre sus compañeros era real o ficticio.

¿Cómo fue tu experiencia en ‘MasterChef Celebrity’?

“Fueron muchas cosas las que viví durante todo este proceso del reality, pero lo más importante es aprender a trabajar los miedos, la confianza, la seguridad en uno mismo; porque ya cuando uno se expone de tal manera, emocional, física y espiritualmente en una competencia, con diferentes personas, va aprendiendo de cada uno de ellos. Mis compañeros son un espejo de mí, yo me vi reflejada en muchos y también sé que ellos se vieron reflejados en mí; básicamente fue eso, el aprendizaje que obtuve”.

Tu participación fue muy comentada…

“Cuando yo tomo la decisión de participar en el reality dije, ‘vamos a divertirnos, vamos a ponerle picante al asunto’, y es donde yo decido jugarme el rol de la controversial, de la irreverente, de la criticona, de la que todo el tiempo está como buscándole el doble sentido a las cosas, y no me arrepiento de eso, porque simplemente lo que hice fue exagerar una parte de mí, pero nada de eso me define como persona. La gente que no estuvo de acuerdo con mi participación en el reality no logra ver más allá de lo que simplemente sus ojos quieren ver”.

Algunos no recibieron de buena manera tus comentarios, ¿qué opinas sobre eso?

“Yo dije ‘me la voy a jugar y me le voy a poner a la gente enfrente así, para ver cómo reaccionan’ y exactamente reaccionaron como me imaginé. La gente todavía no está preparada para aceptar a las personas tal cual son, falta mucho, pero yo soy solo un ejemplo de los demás”.

¿Cómo recibiste las críticas que te hicieron?

“Hay mucha gente que me apoyó, que me apoya, que me quiere y me acepta tal como soy. Son personas que me siguen durante muchos años, que me conocen, que saben de mí y que tuvieron por lo menos la sospecha de decir ‘¿será que Isabella está actuando?’, a diferencia de otro grupo de personas, que simplemente se dejó llevar por la primera apariencia y no me aceptaron, sino que me juzgaron, me criticaron, me señalaron, ¿con qué derecho?, la gente no tiene derecho, yo no me metí con ninguno de ellos”.

“Durante el proceso hubo un momento en el que me di cuenta, pero ya era tarde, donde dije ‘¿será que cambio?’, pero decidí terminar lo que inicié, y por eso hasta el último capítulo actué así”.

¿Fue cierta tu discusión con Ramiro Meneses, ganador de ‘MasterChef Celebrity’?

“Sucedió. No nos conocíamos, no nos entendíamos, y hay una cuestión de personalidades y de liderazgo que estaba en juego en ese momento. Yo quise defender mi lugar, él también defendió el suyo, pero una cosa es lo que se ve aquí y otra lo que muestran allá, entonces eso las personas no lo ven, no lo entienden y se dejan llevar siempre por la parte no tan buena”.

“Tuvimos esa discusión Ramiro y yo, nos duró como tres días y luego nos acercamos, hablamos, nos pedimos disculpas y nos dimos cuenta que esto es un programa de televisión y lo que sucede en el set se queda en el set. No debemos tomarnos las cosas personal”.

Aunque no llegó al grupo de los finalistas, sí hizo parte de los semifinalistas de MasterChef Celebrity y, sin duda, dejó una gran huella en la competencia.