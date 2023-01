¡Increíble! The Crown, de Netflix, mostrará a la princesa Diana fallecida

El mundo entero ha seguido los conflictos y las penurias de la familia real inglesa, bien sea por las escasas declaraciones del monarca de turno, las revelaciones de los trabajadores de palacio, las confesiones de Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry, la publicación del libro de este último o incluso, grabaciones secretas que han surgido. Todo ello ha sido material para publicaciones y producciones, pero sin duda la más exitosa hasta ahora ha sido la serie The Crown, de Netflix, que ha retratado la historia de la casa real desde que la fallecida Reina Isabel II asumió el trono, al morir su padre.

Emma Corrin interpretó a lady Di en la cuarta temporada de The Crown Foto: Captura de pantalla

Cada temporada ha sido reveladora y exitosa en la plataforma Netflix. Ahora se espera con ansia el estreno de la nueva etapa de la historia, es decir la sexta temporada, que mostrará uno de los hechos más impactantes de esa familia y es la muerte de Lady Di.

¿The Crown mostrará el accidente de Lady Di?

Al respecto se ha establecido que no se mostrará el accidente por respeto a los hijos de la princesa Diana. Se grabaron escenas de cuando Diana y su novio, Doddy Al Fayed, salen del hotel hacia el túnel del alma, donde perecieron en la famosa persecución. “El momento exacto del impacto del choque no se mostrará”, dijo un portavoz de Netflix a The Sun.

The Crown mostrará imágenes de la princesa Diana muerta

Recientemente han salido declaraciones de personas cercanas al equipo técnico que indican que lo que sí se mostrarán son imágenes impactantes de la princesa Diana dentro del ataúd y cómo sus hijos le dieron el último adiós, con el cofre abierto.

Estas escenas han resultado impresionantes para el crew y muchos consideran que no deberían emitirse. Incluso se habla de que la actriz Elizabeth Debicki no se sintió para nada cómoda metiéndose en el cajón fúnebre.

Al parecer las imágenes impactantes fueron grabadas y causaron conmoción tanto en el equipo actoral, como técnico de The Crown.

Según informó The Sun, las escenas fueron duramente criticadas por miembros del equipo, que están preocupados por la reacción de Harry y William, entre otros aspectos, porque en realidad, ellos nunca vieron a su madre dentro del cajón. “Los príncipes nunca vieron a su madre dentro del ataúd y no deberían tener que verlo. Tampoco debería hacerlo el público británico”, mencionó uno de los testigos a The Sun.

Se dice que los opositores de las imágenes esperan que el productor reconsidere esta posición y no incluya ese material en la edición final.