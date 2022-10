Juanes ingresó al salón de fama de compositores latinos con un homenaje especial

El cantante y compositor colombiano Juanes fue ingresado al Salón de la Fama de Compositores Latinos durante el 10º aniversario de los Premios La Musa, donde destacados líderes del mundo de la música latina asistieron al Hard Rock Live en Hollywood, Florida.

Juanes ingresó al salón de fama de compositores

Habiéndose enfocado de forma equitativa en sus profundas convicciones como escritor (explorando el poder del amor, los lazos familiares y su amor a su país, la perseverancia personal y la paz como la contraparte a la creciente violencia) y la musicalidad única que lo llevó a desarrollar un sonido distintivo que fusiona su pasión por el rock y el pop con los cautivadores sonidos folclóricos / indígenas de Colombia y América Latina, la ceremonia fue un honor muy apropiado y largamente merecido para el artista colombiano.

Durante el evento de anoche dedicado a su inducción, Juanes optó por interpretar grandes éxitos como “Minas Piedras,” “La Vida Es Un Ratico”, “Es Por Ti” y “Volverte A Ver” - respaldado por los miembros de la banda de Juanes de toda la vida, así como por una orquesta y coristas.

Después de que Carianne Marshall, directora de operaciones de Warner Chappell, pronunciara unas palabras de agradecimiento al presentar el premio, el propio Juanes habló de corazón a los colegas y compañeros de la industria que estaban ahí reunidos.

“Ser un compositor es pintar días llenos de sentimientos con los pinceles de la voz y la guitarra, sentado en eternas noches solitarias llenas de angustia por saber, si está, la canción que estoy haciendo ahora, es la que he estado esperando durante tantos años. Llegué a este país hace 24 años y he tenido que pasar por todas esas luchas... Por eso, estar aquí esta noche es realmente importante para mí, en primer lugar, porque soy compositor, músico y productor, y ser reconocido por esta comunidad me llena de inmensa gratitud y felicidad. Y en segundo lugar, porque sigo y seguiré esperando y trabajando para que llegue esa canción que tanto tiempo llevo esperando. Sé que llegará”, aseguró.

