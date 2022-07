María Fernanda Aristizábal es oficialmente la nueva Miss Universe Colombia 2022

Hace unos meses, María Fernanda Aristizábal como la nueva Miss Universe de Colombia, pero, en ese momento, no hubo un concurso oficial, sino que fue designada por Natalie Ackermann, presidenta de Miss Universe Colombia.

Anoche, la quindiana de 25 años, en un evento muy especial recibió oficialmente, y por todo lo alto, la corona y la banda como representante de Colombia en el certamen de belleza más importante del mundo.

El evento tuvo lugar en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en la Catedral de Sal. Inicialmente se había especulado que sería en Armenia, ciudad donde nació María Fernanda.

Valeria Ayos, fue la encargada de coronar a María Fernanda Aristizábal, quien asistirá certamen que se realizará en diciembre, en San José de Costa Rica. “Espero que se sientan muy orgullosos de la reina que tienen, que está trabajando mucho para dejarlos en alto alrededor del mundo, a nuestra cultura, a nuestra pujanza, a nuestra alegría, a mostrar que somos un país que tuvo muchísimo por dar y eso quiero que sientan, mucha alegría”, le dijo la quindiana a Vea, minutos después de recibir la corona.

Enseguida, bastante emocionada por ser la próxima representante del país en Miss Universe, aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todas las personas para que trabajen por sus ideales. “Siempre hay que luchar para alcanzar los sueños, nunca hay que desistir, siempre hay que inspirar a las personas para que logren eso que tanto han querido siempre y creo que eso he sido yo, un ejemplo, porque he querido materializar ese sueño y aquí estoy yo, con esta corona de Miss Universe Colombia y en el momento que sea, en el momento de Dios, iré a representar a mi país de la mejor manera. Cuando en algún momento pensé que no iba a lograrlo, aquí estoy”.

