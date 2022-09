Premios Billboard 2022: Camilo, Carlos Vives, Maluma y más

‘Canción Latin Rhythm del año’: ­Pepas de Farruko. El cantante puertorriqueño recibió el primer premio de la noche, y en su discurso envió un mensaje a sus fanáticos. “Hoy en día he cambiado mi vida, si me muero hoy, Dios no lo permita, se van a llevar una mejor versión de Farruko. Le dio valor a la vida, al amor, a la familia y a las cosas que verdaderamente importan. Estoy aquí para decirles que tengamos más empatía, que seamos mejores seres humanos”