VIDEO: así quedó J Balvin de ‘Yo me llamo’ con su radical cambio de look

Germán Sadid Albarracín Márquez, es el nombre de pila del imitador de J Balvin, quien participó en la última temporada de Yo me llamo. Antes de llegar a la industria musical, el cucuteño trabajó con la policía, se desempeñó como barbero, vendedor de perros calientes y hamburguesas y también como mesero.

Te puede interesar: J Balvin: paseó perros y pintó casas en Estados Unidos antes de ser artista

Después de la pandemia su vida cambió. Por casualidad, encontró un gran futuro como imitador de J Balvin. Inicialmente, no lucía ningún tipo de look que lo hiciera parecerse al reguetonero colombiano. Sin embargo, cuando decidió cambiar el color de su pelo, las personas a su alrededor comenzaron a encontrarle parecido. “Un día se me dio por raparme la cabeza y pintarme el cabello de rosado. El restaurante estaba lleno y la gente me miraba y empezaba a tomarse foto conmigo porque decía que me parecía a J Balvin”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Desde ese momento, comenzó a darse a conocer y poco a poco, fue sumando seguidores en sus redes sociales, hasta que, en el 2020, inició el proceso para entrar a la escuela de Yo me llamo. “El 30 de enero del año 2020 recibí un mensaje del que hoy es mi manager, Rubens Joel, indicándome que debía viajar a Yopal, Casanare, para grabar unos videos y enviarlos a Caracol Televisión. La idea era durar cuatro días en Yopal mientras grababa, pero Rubens Joel creyó en mí y no regresé a Cúcuta porque pasé los filtros en ‘Yo me llamo’ y todo fue tan rápido que el programa ha sido una ventana maravillosa para darme a conocer como J Balvin”, afirmó el doble del intérprete de Ay vamos.

Imitador de J Balvin cambió radicalmente de look

Diariamente, ‘Yo me llamo J Balvin’ trata de parecerse más al artista original ensayando, cambiando su color de cabello y utilizando atuendos que lo identifiquen como el propio artista antioqueño.

Te puede interesar: Tarzán del ‘Desafío The Box’ está rifando la moto que ganó en el reality

Recientemente, Sadid publicó un video en su cuenta de Instagram presumiendo con mucho orgullo su nueva imagen. En el clip, se observa al cucuteño mostrando el paso a paso de cómo decoloró su pelo para pasar a un tono rubio. “¿Cómo hago el look de Jose?”, escribió en la publicación que tiene 200 likes. Allí recibió varios halagos por parte de sus seguidores: “qué chévere que tú mismo haces los cambios”, “me gusta tu representación como doble de J Balvin”, “estás en la cima con Jose”, “te quedó súper chévere ese nuevo look”.