Votaciones en Miss Universe 2025: ¿Cómo votar por Vanessa Pulgarín en el certamen?

En pocos días se llevará a cabo la versión 74 de Miss Universe, en la que Colombia estará representada por Vanessa Pulgarín, de Antioquia. La candidata podrá recibir el apoyo de sus compatriotas gracias a una categoría del certamen en la que el voto en línea del público tiene un papel clave.

Así puede votar en Miss Universe 2025

La votación por Vanessa Pulgarín se realiza exclusivamente a través de la aplicación oficial de Miss Universe, disponible para dispositivos Android y iOS. La app puede descargarse desde la Play Store o la App Store buscando “Miss Universe”, siendo esta la única vía reconocida para emitir votos de manera segura y oficial.

Al abrir la aplicación, se solicita a los usuarios registrarse o iniciar sesión en caso de contar con una cuenta previa. Para crear un nuevo perfil, se requieren datos como nombre completo, correo electrónico, nacionalidad y número de teléfono. Este procedimiento garantiza la autenticidad de cada voto y evita la proliferación de registros falsos, asegurando que la participación sea legítima y transparente.

Dentro de la aplicación del certamen, en la esquina superior izquierda se encuentra la opción “cast your vote”, donde se despliegan las diferentes categorías disponibles. Entre ellas, la más relevante es “People’s Choice”, que permite al público influir directamente en los resultados iniciales del concurso.

Las participantes aparecen organizadas alfabéticamente según el país que representan, aunque la búsqueda se puede simplificar ingresando directamente “Vanessa Pulgarín” o “Colombia” en el buscador de la aplicación.

Al corte de este 12 de noviembre, a las 16:30, la colombiana Vanessa Pulgarín acumula 766 votos en la categoría 'People's Choice'. Fotografía por: Captura de pantalla

Para emitir un voto, es necesario contar con créditos dentro de la app, denominados “votos”. Estos se obtienen viendo anuncios dentro de la aplicación o mediante compra directa. Los paquetes disponibles van desde tres votos por 0.99 dólares hasta 1.000 votos por 199.99 dólares, equivalentes aproximadamente a 18.13 y 3.663,39 pesos colombianos, según el tipo de cambio del 11 de noviembre de 2025.

Tanto los votos obtenidos a través de anuncios como los adquiridos mediante compra requieren un breve tiempo de procesamiento antes de reflejarse en la aplicación. Una vez que los créditos se han validado correctamente, se habilita la posibilidad de emitir el voto en la categoría correspondiente.