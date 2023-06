Más de 100 académicos y líderes piden a Petro que retire la reforma a la salud

Imagen de referencia. Presentación y radicación de la reforma a la salud por la bancada de gobierno, estuvieron presentes; Gustavo Petro, presidente; Francia Márquez, Vicepresidenta; Carolina Corcho, ex Ministra de la salud; Roy Barreras, presidente del Senado entre otros. Foto: Óscar Pérez

Más de 100 académicos y expertos escribieron una carta, dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que le piden retirar la reforma a la salud, cuyo debate continúa en pie para este martes 6 de junio a las 2:00 p.m. en la Cámara de Representantes (Lea también: Los vacíos de la matrícula cero para personas trans y no binarias en Medellín).

El documento está firmado por Alejandro Gaviria, Noemí Sanín, Yolanda Fadul, Moisés Wasserman, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Rudolf Hommes, Sylvia Escovar y demás, quienes enumeran diversas razones por las cuales el proyecto podría afectar el actual sistema en lugar de mejorarlo (Está relacionado: Petro a congresistas del Pacto Histórico: las reformas no se congelan).

Según ellos, el texto aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara deja más incertidumbres que certezas. En primer lugar, quienes firman la carta dicen que la ciudadanía no ha tenido la participación suficiente en un tema tan fundamental como lo es el cambio estructural del sistema de salud. “A pesar de que numerosas voces de expertos, usuarios, pacientes, hospitales, empresarios, médicos y trabajadores del sector salud han expresado sus preocupaciones y planteamientos, estas no han sido debidamente tomadas en cuenta”, se lee en el documento.

Se afirma también que, hasta el momento, no se ha brindado una explicación sobre cómo se llevará a cabo la transición de un sistema en funcionamiento a “otro que no existe”, cuya operación, según los firmantes, no es clara para más de 50 millones de colombianos y migrantes que actualmente tienen un sistema de salud y la garantía de su derecho a través de las EPS.

Por la misma línea, se dice que reemplazar el modelo de aseguramiento mixto actual por uno completamente estatal “plantea desafíos extremos a innecesarios que sobrepasan las capacidades de nuestro país y su sector público”.

En la carta se menciona que los usuarios perderán el derecho a que los usuarios escojan su asegurador, junto a la posibilidad de tener un Plan de Beneficios en Salud claro. También se menciona que faltan especificaciones sobre los mecanismos que darán garantía a ciertos derechos, como el de la tutela.

Por otro lado, si bien los firmantes comparten la intención de mejorar los servicios de salud en la ruralidad, “consideramos que la reforma que actualmente se debate en el Congreso no es la solución más adecuada para lograr estos objetivos, y responder a esas preocupaciones porque pierde de vista los avances significativos que se han logrado hasta el momento en materia de salud”.

Por último, los expertos mencionan que creen en el deseo y la posibilidad de encontrar un terreno común para que las reformas que planea pasar el Gobierno Petro se conviertan en un hito histórico y no en un retroceso socia. Sin embargo, los expertos piden que no se comprometa el camino ya recorrido en el sistema de salud colombiano, pues, según ellos, sería costosa su reconstrucción.